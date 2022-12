Chorvatsko – Brazílie tipy na Mistrovství světa 2022

Chorvatsko dokázalo porazit Japonce až po penaltovém rozstřelu a dokázalo se dostat do čtvrtfinále, kde bude muset předvést to nejlepší. Brazílie ukázala, proč je favoritem na vítězství na mistrovství světa 2022, když od začátku do konce dominovala v osmifinále proti Jižní Koreji ve hře, ve které se Neymar vrátil a skóroval. ‘

Naše tipy na čtvrtfinále mezi Chorvatskem a Brazílií si můžete přečíst v tomto článku:

Chorvatsko – Brazílie tipy

Brazílie s Chorvatskem ještě nikdy neprohrála, přičemž tato dvojice se potkala celkem čtyřikrát, z toho dvakrát na mistrovství světa. Z těchto čtyř setkání Brazílie vyhrála tři, včetně vítězství 1:0 na mistrovství světa 2006 a vítězství 3:1 na mistrovství světa 2014. Tyto dva národy se naposledy potkaly v roce 2018, kdy góly Neymara a Firmina získaly Brazílii vítězství a udržení čistého konta. Jihoameričané udrželi v posledních pěti zápasech tři čistá konta, zatímco Chorvatsko nedokázalo skórovat ve dvou ze čtyř zápasů v Kataru.

Richarlison byl se prosadil proti Jižní Koreji a na tomto MS má už tři góly. Pokud chce útočník Tottenhamu získat Zlatou kopačku, která, jak se zdá, míří k Mbappemu, pak bude pravděpodobně muset v tomto zápase skórovat a věříme, že má dobrou šanci to udělat, protože v Kataru sehrál obrovskou roli pro svou zemi.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Chorvatsko – Brazílie

Neviděli jsme to nejlepší z Chorvatska v osmifinále proti Japonsku. Sedmatřicetiletý Modrič neměl před vystřídáním téměř žádný vliv na hru. Chorvatsko, přestože šlo o gól z přestávky, ve druhém poločase dobře odpovědělo a v 55. minutě vyrovnalo krásnou hlavičkou Perisice a bylo blízko k vítězství v normální hrací době. Zápas skončil remízou 1:1 a týmy se nepodařilo oddělit v prodloužení, takže o čtvrtfinálovém místě se rozhodovalo na penalty. Tato přestřelka postrádala drama, podobně jako samotný zápas, protože Japonsko minulo tři ze svých úvodních čtyř penalt a Chorvatsko proměnilo tři své a o postupu bylo rozhodnuto dříve, než oba týmy musely kopat pátou penaltu.

Brazílie předvedla jednu z nejlepších show v prvním poločase v historii mistrovství světa, když skórovala čtyřikrát bez odpovědi proti neorganizované straně Jižní Koreje. Vinicius Junior v 7. minutě vstřelil úvodní gól a Neymar z penalty o 6 minut později zvýšil na 2:0. Nádherný týmový gól vstřelil ve 29. minutě Richarlison a čtvrtý v 38. minutě Paqueta. Jižní Korea byla až příliš otevřená a hrála přímo do rukou Jihoameričanů. Ve druhém poločase Brazílie sundala nohu z plynu a Jižní Koreji se podařilo stáhnout branku zpět díky odvrácené snaze Paik Seung-Ho, ale na výsledku to nic nezměnilo, protože Brazílie vyhrála 4:1.

Sázky na zápas Chorvatsko – Brazílie

Myslíme si, že Chorvaté nevstřelí gól v základní hrací době. (1.88)

Výsledek v prvním poločase

Chorvatsko – 7.80

Remíza – 2.48

Brazílie – 1.90

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 2.06

Více než 2,5 – 1.80

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.07

Ne – 1.72

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.66

Ne – 2.18

vsaďte si zde

Predikce na zápas Chorvatsko – Brazílie

Myslíme si, že si Brazílie snadno pohlídá vítězství už v základní hrací době. Pokud chce Chorvatsko postoupit, bude zase muset dostat zápas do prodloužení, protože si nemyslíme, že by mělo silné Brazílii dělat nějaké větší problémy v obraně.

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 9.12. v 16:00 na stadionu Education city.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

vsaďte si zde