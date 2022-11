Chorvatsko – Belgie tipy na Mistrovství světa 2022

Prvním duelem na MS 2022 v Kataru ve čtvrtek bude zápas mezi Chorvatskem a Belgií v skupině F.

Chorvatsko Belgie tipy na zápas

Chorvatsko sice zatím vede skupinu F, ale postup do semifinále pořád nemá jistý. Jestli prohraje a Maroko s Kanadou vyhraje, tak dále nepostoupí. Zatím nás ale přesvědčuje o tom, že do osmifinále patří a nasvědčují tomu i kurzy, které se přiklání na stranu Chorvatska.

Belgie překvapivě zaváhala v zápase proti Maroku, co jí staví do stejné role jako Chorvatsko. Ve čtvrtek tak půjde o všechno a je dost pravděpodobné, že porazený v tomto zápase se dál nepodívá. Kurzy na výhru Belgie jsou o něco horší.

Analýza zápasu Chorvatsko – Belgie

Chorvatsko se postaralo na MS 2018 o velké překvapení. Dokázalo se probojovat až do finále, kde podlehlo Francii, ale získalo tak druhé místo. Letos by tento úspěch rádo zopakovalo, ale není moc pravděpodobné, že se to povede. Skupina F je překvapivě kompetitivní a pořád je zde šance na to, že se Chorvatsko nedostane ani ze základní skupiny. Ve většině jeho účastích na MS se jeho cesta skončila právě v základní skupině, proto by to nebylo velké překvapení. Letos dokázalo sice vyhrát nad Kanadou ale s Marokem pouze remizovalo. Právě to mu může být osudové, jelikož Maroko čeká Kanada, nad kterou pravděpodobně zvítězí. O druhém postupujícím ze skupiny F se tak rozhodne v tomto zápase. Za Chorvatsko se představí Livakovic v bráně, v obraně Juranovic, Lovren, Sosa a Gvardiol, v záloze Modric, Brozovic a Kovacic. Útok bude patřit hráčům Kramaric, Livaja a Perisic.

Belgie je v podobné pozici jako Chorvatsko, i když s Marokem prohrálo, takže je na třetím místě v tabulce. To je ale již nepodstatné, jelikož o jeho osudě rozhodne právě čtvrteční utkání s Chorvatskem. Za Belgii nastoupí Courtois v bráně, Alderweireld, Vertonghen a Castagne v obraně, zálohu bude tvořit Meunier, Tielemans, Witsel a Carrasco, takže v útoku bude De Bruyne a Hazard, přičemž na hrotě místo Lukaku bude figurovat opět Batshuayi. Můžeme se tak těšit na napínavý duel.

Sázky na zápas Chorvatsko – Belgie (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.82

Více než 2.5 – 1.94

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.66

Ne – 2.06

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.79

Ne – 1.99

Poslední vzájemné zápasy

Chorvatsko se s Belgií utkalo na mezinárodní úrovni již celkově již 6x. Z těchto zápasů dokázalo Chorvatsko vyhrát jenom dvakrát, zatím co Belgie zvítězila až třikrát. Remíza se ve vzájemných zápasech zrodila jenom jednou. Utkání tak bude skutečně vyrovnané.

6. 6. 2021 | Chorvatsko – Belgie 0:1

11. 10. 2013 | Chorvatsko – Belgie 1:2

11. 9. 2012 | Chorvatsko – Belgie 1:1

3. 3. 2010 | Chorvatsko – Belgie 1:0

10. 9. 2003 | Chorvatsko – Belgie 1:2

Chorvatsko – Belgie MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Jestli budete mít náladu se na tento zápas podívat živě, tak na výběr budete mít dvě možnosti. Tou první je živý televizní přenos, který bude k dispozici na Nova ACTION. Česká Televize v tom čase bude vysílat druhé utkání ve skupině F. Nabízí se taky živé vysílání v sázkových kancelářích, kde je ale nutné mít uzavřenou sázku. Duel se hraje ve čtvrtek 1. 12. 2022 v 16. hodin našeho času.

Často kladené otázky

Kde se bude toto utkání hrát?

Duel mezi Chorvatskem a Belgií se bude ve čtvrtek hrát na Ahmed bin Ali Stadium v Kataru, který byl otevřen v roce 2003 a má kapacitu pro až 45 032 diváků.

Kde si můžu na toto utkání vsadit?

Kdybyste měli chuť si na tento zápas vsadit, tak tak můžete učinit v kterékoliv sázkové kanceláři, my ale doporučujeme zvolit jednu z těch , kterým se dá důvěřovat – SynotTip, Betano a Fortuna.

Koho v utkání Chorvatsko Belgie tipy favorizují?

V tomto zápase je skutečně mírným favoritem Chorvatsko, ale kurzy jsou téměř vyrovnané.