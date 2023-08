Chelsea – Liverpool tipy na Premier League

Dnes začíná Premier League prvním zápasem mezi Burnley a Manchesterem City, ale šlágr tohoto kola přijde až v neděli, kdy se utká Chelsea s Liverpoolem. Naše Chelsea – Liverpool tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Méně než 2,5 gólu

Souboje Chelsea s Liverpoolem jsou v posledních sezónách známy malým počtem gólů, kdy jsme sedmkrát z posledních osmi vzájemných zápasů viděli maximálně dva góly v tomto duelu. Z toho čtyři zápasy skončily výsledkem 0:0.

Neprohra Chelsea

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že ho Chelsea neprohraje a udrží doma minimálně bod. Chelsea proměnila celou sestavu a také trenéra, takže si myslíme, že se na ní bude těžko v prvních zápasech připravovat.

Analýza zápasu Chelsea – Liverpool

Chelsea

Chelsea strávila velkou část své přípravy na PL turnaji v Americe, kde se utkala s dobrými týmy a tento turnaj dokázala vyhrát. V pěti zápasech se utkala s Wrexhamem, Brightonem, Newcastlem, Fulhamem a Dortmundem. Z toho vyhrála tři zápasy a dva remizovala. Pro Chelsea to bylo další aktivní přestupové období a přivedla hned šest posil. Nkunku, Disasi, Jackson, Ugochukwu, Sánchez a Angelo. Spekuluje se ještě o příchodu Caiceida. Dále klub prošel čistkou, kdy odešla polovina základní sestavy. Klub opustili: Havertz, Mount, Kovacic, Koulibaly, Pulisic, Mendy, Loftus-Cheek, Ampadu, Kanté, Azpilicueta, Aubameyang, Fofana a Bakayoko. Do zápasu s Liverpoolem pak bude chybět Badiashile, Bettinelli, Broja, Fofana, Nkunku a Madueke.

Liverpool

Liverpool měl méně aktivní přestupové období a přivedl dvě posily do zálohy Szobozlaie a Mac Allistera. U odchodů to pak bylo aktivnější. Odešel Fabinho, Henderson, Firmino, Keita, Milner, Carvalho a Oxlade-Chamberlain. Liverpool v přípravě také nespal a zahrál si s Karlsruhem, Furthem, Leicesterem, Bayernem a Darmstadtem. Z těchto zápasů prohrál jediný a to v Mnichově. Oproti Chelsea má Liverpool výhodu, do zápasu jde totiž s plnou sestavou.

Často kladené otázky Chelsea – Liverpool tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Chelsea – Liverpool?

Zápas Chelsea – Liverpool se bude hrát 13.8. v 17:30 v Londýně na Stamford Bridge.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas bude vést Anthony Taylor.

