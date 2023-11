Česko – Moldavsko: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Česko čeká nejdůležitější zápas tohoto roku. Musí uhrát výsledek, aby se přímo dostalo na EURO 2024. Zabránit se mu v tom pokusí Moldavsko. Naše Česko – Moldavsko tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Česko – Moldavsko kurzy

Česko – Moldavsko tipy

Výhra Česka

Za nás tuto náročnou kvalifikaci už dokončíme vítězně a oslavíme zbytečně složitý postup na Mistrovství Evropy, které se bude konat v červnu příštího roku. Češi neprohráli již tři zápasy v řadě. Moldavané tak dlouho čekají na výhru.

Méně než 2,5 gólu

Naším druhým tipem pro zápas mezi Českem a Moldavskem je, že tento zápas rozhodne jedna, maximálně dvě branky české reprezentace.

Analýza zápasu Česko – Moldavsko

Česko

Česko nezačalo vůbec dobře svůj předposlední zápas kvalifikace EURO 2024. Český tým od první půle zápasu prohrával, ale i tak tento zápas nevzdal a výsledek dotáhl do stavu, který v konečném důsledku nic neřeší. První půle moc záživného nenabídla, ale přišel v ní jediný gól Poláků v tomto zápase. Ve 38. minutě se po nešťastných odrazech Tomáše Holeše a brankáře Staňka dostal ke snadnému zakončení Piotrowski a Poláci si vedení 1:0 udrželi až do konce prvního poločasu. Ve druhé půli se naštěstí český národní tým probudil a hned na jeho startu se trefil kapitán Souček. Zbytek zápasu nabídl zajímavé šance a Česko ke konci skoro zajistilo postup na EURO už po tomto zápase, ale nakonec gól nepřišel a zápas tak skončil 1:1. Jisté je, že přímo nepostoupí Polsko. Česku budou do zápasu s Moldavskem chybět Coufal, Brabec a Kuchta, kteří stihli během víkendu porušit pravidla naroďáku a byli z něho tak vyřazeni.

Moldavsko

Moldavané také odehráli svůj předposlední zápas kvalifikace a s Albánií, která už měla postup v podstatě jistý, uhrála aspoň remízu, kterou tak vyřadili Poláky z boje o tuto pozici. Moldavsko bylo celkově lepším týmem, ale ve 25. minutě šla do vedení po penaltě Albánie. Vedení 1:0 vydrželo Albáncům téměř do konce, ale tři minuty před koncem přišel zasloužený gól domácího Moldavska a to tak získalo aspoň důležitý bod. Moldavsko zakončí povedenou kvalifikaci, bez ohledu na zápas s Českem, bez Revenca.

Často kladené otázky Česko – Moldavsko tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Česko – Moldavsko?

Zápas Česko – Moldavsko se bude hrát 20.11. ve 20:45 v Olomouci na Andrově stadionu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport, kterou naleznete zdarma na jejich webu.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Sandro Scharer.

