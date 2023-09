Česko – Albánie: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Česko bude postupně pokračovat kvalifikací na EURO, které se pomalu blíží, když se doma utká s Albánií v přímém souboji o první pozici ve skupině E. Domácí jsou velkým favoritem, ale tyto překvapení jsme i na naší půdě několikrát viděli. Naše Česko – Albánie tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Česko – Albánie kurzy

Česko – Albánie tipy

Výhra Česka

Věříme v domácí výhru České republiky a udržení prvního místa v kvalifikační skupině. Neprohráli jsme doma od zápasu v Lize národů s Portugalskem a zároveň jsme bez prohry ve čtyřech posledních zápasech v řadě.

Více než 1,5 gólu Česka

Naším druhým tipem je, že proti Albánii vstřelí náš tým aspoň dva góly a nebude si tu výhru nějak moc stěžovat, což má občas ve zvyku. Česko teď má v útoku kvalitu v podobě hráčů ze skvělých lig a myslíme si, že toho dokáže využít.

Analýza zápasu Česko – Albánie

Česko

Češi byli nalosováni do poměrně snadné skupiny, ze které je postup povinností, ale záleželo na začátku jestli se to podaří z prvního nebo druhého místa. Teď už víme, že je po prvních zápasech povinností první místo ve skupině, protože cokoliv jiného by po takovém startu proti Polsku bylo zklamáním. Bohužel mají Češi problémy se zraněními hráčů. Chybí třeba David Jurásek, Patrik Schick, v posledních dnech se zjistilo zranění Douděry, kterého nahradil Masopust. I přes tyto dvě výrazné absence by měl být tým v ideální formě a už se jen formovat před nadcházejícím ME 2024.

Albánie

Albánii nevyšel podle očekávání hned první zápas s Polskem, který prohrála, ale poté v pohodě zvládla zápasy s Faery a Moldavskem a před Poláky se nakonec dostala, protože těm se zas nedařilo v jejich zápasech a prohráli s Českem a překvapivě také s Moldavskem. Albánie neměla žádné výraznější problémy s absencemi jako třeba my u naších dvou klíčových hráčů a jediný hráč chybějící Albánii je Marash Kumbulla.

Často kladené otázky Česko – Albánie tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Česko – Albánie?

Zápas Česko – Albánie se bude hrát 7.9. ve 20:45 v Praze ve Fortuna Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport, která nabízí zdarma televizní vysílání i stream na svém webu pro české fanoušky.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede Anthony Taylor.

