Brighton – Liverpool: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

V boji o TOP4 nás čeká další zajímavý zápas mezi Brigthonem a Liverpoolem. Brighton má výhodu domácího prostředí, ale v posledních třech zápasech se mu opravdu nedařilo. Naše Brighton – Liverpool tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Brighton – Liverpool kurzy

Brighton – Liverpool tipy

Neprohra Liverpoolu

Liverpool je momentálně spíš v lepší formě než Brigthon. Sice prohrál venku v Londýně, ale hůř než Brighton na tom už být nemůže. Ten na výhru čeká už tři zápasy, což je u něho nezvyk poslední dobou.

Více než 2,5 gólu

Tuto statistiku u těchto týmů vídáme opravdu často. Ve vzájemných zápasech se tak stalo čtyřikrát z posledních pěti zápasů. V zápasech Brightonu pak devětkrát v posledních desíti a u Liverpoolu osmkrát v posledních devíti.

Analýza zápasu Brighton – Liverpool

Brighton

Obrana Broghtonu v posledním zápase neskutečně vybuchla a tolik gólů neobdržel už dlouho. Proti Aston Ville prohrál Brighton venku 1:6, což by si před zápasem určitě nikdo netipl. Ollie Watkins si na Brightonu smlsl hattrickem. Vlastní gól pak přidal Estupinan. Za Brighton držel prvním gólem v tomto dresu Ansu Fati, ale další dva góly pak přidal Ramsey a Luiz. Pro Aston Villu důležitá výhra v boji o poháry. Pro Brighton nevídaná prohra a čas na zamyšlení. Brightonu bude chybět Enciso.

Liverpool

Liverpool prohrál v kontroverzním zápase s Tottenhamem výsledkem 1:2, ale záleží jak by to dopadlo bez zvláštních pochybení rozhodčích. Prvně nebyl po “ofsajdu” uznán gól Joty a minutu na to se pak prosadil Son. Ofsajd to nebyl a liga se za to už stihla omluvit. Liverpool předtím viděl červenou kartu Jonese a v závěru poločasu i v deseti srovnal Gakpo. Ve druhém poločase šel pak Liverpool dokonce do devíti po druhé kartě Joty. Vypadalo, že aspoň remízu udrží i v devíti, ale nakonec se Tottenham přece jen prosadil, když si dal Matip vlastního. Liverpoolu bude chybět Bajcetic, Thiago a Gakpo.

Často kladené otázky Brighton – Liverpool tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Brighton – Liverpool?

Zápas Brighton – Liverpool se bude hrát 8.10. v 15:00 ve Falmeru na AMEX stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou najdete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede jako hlavní rozhodčí Anthony Taylor.

