Brazílie – Švýcarsko tipy na Mistrovství světa 2022

Brazílie i Švýcarsko zahájili skupinu G vítězně, ale jsou to Jihoameričané, kteří jdou do druhého zápasu jako jasný favorit na vítězství. Richarlison pomohl Brazílii k výhře nad Srbskem, zatímco Švýcarsku zařídil vítězství nad Kamerunem Embolo, který je původem z Kamerunu. Naše tipy na zápas Brazílie – Švýcarsko si můžete přečíst v tomto článku.

Brazílie – Švýcarsko tipy

Brazílie se většinu zápasu tlačila do plné obrany Srbska a my očekáváme, že Švýcarsko si osvojí podobný styl hry. Nyní, když mají Švýcaři na šachovnici 3 body, remíza proti Brazílii by byla úžasným výsledkem a mohla by pomoci zajistit si místo ve vyřazovací fázi, takže očekáváme, že Švýcaři budou hrát velmi defenzivně, což bude hrát pouze do karet Brazílie. Brazílie se občas snažila rozebrat obranu Srbska a Švýcarsko je pravděpodobně lepší tým, takže si myslíme, že Jihoameričané v tomto zápase vstřelí jeden nebo dva góly. Brazilská obrana by si měla být schopna poradit s čímkoli, co na ni Švýcarsko zkusí.

Analýza zápasu Brazílie – Švýcarsko

Brazílie si ve svém úvodním zápase proti Srbsku zajistila pohodlné tři body díky dvěma gólům Richarlisona. Srbové se snažili zmařit Brazílii a jasně hráli na remízu nebo doufali, že by mohli dostat gól ze standardní situace a získat šokující vítězství. Brazílie však útočila a útočila a nakonec rozbila obranu Srbska a poté přidala druhý gól, aby si zajistila 3 body ve velkém stylu.

Švýcarsko přehrálo Kamerun v první polovině svého úvodního zápasu skupiny G, ale brzký zásah ve druhé polovině od Embola se ukázal být dostačujícím k vítězství. Je zřejmé, že Švýcaři budou

očekávat opravdu těžký zápas proti Brazílii a pravděpodobně budou hrát na remízu, protože 4 body by jim mohly stačit k tomu, aby se dostali do vyřazovací fáze.

Sázky na zápas Brazílie – Švýcarsko (Fortuna)

Myslíme si, že Brazilci vstřelí méně než 2.5 gólů (1.38)

Výsledek v prvním poločase

Brazílie – 1.98

Remíza – 2.39

Švýcarsko – 6.60

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.98

Více než 2,5 – 1.86

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.95

Ne – 1.81

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.71

Ne – 2.11

Predikce na zápas Brazílie – Švýcarsko

Brazílie bude hrát proti kvalitou podobnému soupeři jako v prvním kole. Proto si myslíme, že dopadne úplně stejně. Brazílie vyhraje a Švýcaři se budou snažit bránit jeden z nejlepších útoků, který nám toto MS nabízí. Jakýkoliv jiný výsledek bude překvapením. Pro Švýcary bude bod úspěchem, protože by pro ně mohl znamenat jistotu postupu, což by byl z této těžké skupiny velký úspěch, i když jsou zvyklí se na velkých turnajích dostat i dál. Jihoameričané by si zároveň výhrou zajistili postup do osmifinále.

Často kladené otázky Brazílie – Švýcarsko tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 28.11. v 17:00 na stadionu 974.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.