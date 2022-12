Brazílie – Jižní Korea tipy na Mistrovství světa 2022

V pořadí již šesté osmifinále na MS 2022 v Kataru je na programu v pondělí a utkají se v něm Brazílie a Jižní Korea.

Brazílie Jižní Korea tipy na zápas

Brazílie sice vyhrála svojí skupinu G, ale v posledním zápase proti Kamerunu zaváhala. Prohrála s ním 0:1 a Kamerun se tak se ctí rozloučil s MS 2022. Do zápasu proti Jižní Korey jde ale jako jasný favorit, takže kurzy jsou jednoznačně na její straně.

Jižní Korea postoupila mezi 16 nejlepších na základě perfektního výkonu proti Portugalsku, díky čemu vyřadila Uruguay. V poslední minutě dokázala otočit zápas a postoupit z těžké skupiny H. V pondělí proti Brazílii jsou její šance na postup ale minimální.

Analýza zápasu Brazílie – Jižní Korea

Brazílie je bezpochyby největším favoritem na zisk titulu, jelikož naň čeká již dlouhých 20 let. Země, která drží nejvíce těchto nejprestižnějších titulů, by opět ráda viděla trofej ve svých rukou. Jako jediná země na světě se dokázala kvalifikovat a účastnit na všech Mistrovstvích světa v historii. Od roku 1930 tak pravidelně každé 4 roky bojuje o titul a vždy je jedním z největších favoritů na jeho zisk. Ve své skupině si s přehledem poradila se Srbskem a Švýcarskem, ale v pátek přišlo zaváhání proti Kamerunu, kde Vincent Aboubakar v nadstaveném čase dokázal střelit rozhodující gól. To ale nic nezměnilo na tom, že Brazílie postoupila do osmifinále z prvního místa. Do zápasu proti Jižní Korey nastoupí pravděpodobně ve formaci 4-3-3. V bráně bude Alisson, v obraně Militao, Silva, Danilo a Marquinhos, v záloze Paqueta, Neymar a Casemiro, takže útok tvoří Raphinha, Richarlison a Vinicius Jr.

Jižní Korea se postarala o překvapení na závěr skupinové fáze, ale její další postup na turnaji je vysoce nepravděpodobný. Před osmifinále se v historii dostala jenom jednou a letos to asi nezopakuje. Do zápasu za ní nastoupí Seung-gyu v bráně, Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon a Jin-su v obraně, In-beom a Woo-young v záloze, Hee-chan, Kang-in a Heung-min v útoku, takže Gue-sung bude hrát na hrotě.

Sázky na zápas Brazílie – Jižní Korea

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 2.02

Více než 2.5 – 1.84

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.42

Ne – 1.54

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.69

Ne – 2.14

Poslední vzájemné zápasy

Brazílie se s týmem Jižní Korey utkala na velkých turnajích celkově již třikrát. Ve všech třech zápasech dokázala jihoamerická země dominovat, takže Jižní Korea nemá ze vzájemných zápasů ani jednu výhru. To samé platí o remíze, která se zatím v těchto utkáních ještě nezrodila.

2. 6. 2022 | Brazílie – Jižní Korea 5:1

19. 11. 2019 | Brazílie – Jižní Korea 3:0

20. 11. 2002 | Brazílie – Jižní Korea 3:2

Brazílie – Jižní Korea MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Jestli byste se rádi na toto utkání chtěli podívat živě, tak v tom případě máme pro vás dobrou zprávu. V rámci svého programu bude tento duel vysílat ČT Sport, jelikož Česká Televize letos získala práva na vysílání všech zápasů MS v Kataru. Pro zkušené hazardní hráče se taky nabízí živé vysílání v sázkových kancelářích, kde je ale podmínkou mít uzavřenou sázku. Duel se hraje v pondělí 5. 12. 2022 večer ve 20. hodin našeho času.

Často kladené otázky

Kde se bude toto utkání hrát?

Druhý pondělní osmifinálový duel se bude hrát na Stadium 974 – Ras Abu Aboud v Kataru, který byl otevřen v roce 2021 a má kapacitu pro až 44 089 diváků.

Kde si můžu na toto utkání vsadit?

V případě, že máte rádi sázky a i na tento zápas byste si rádi vsadili, tak doporučujeme využít služeb jedné z ověřených sázkových kanceláří, jako například Fortuna, SynotTip nebo Betano.

Koho v utkání Brazílie Jižní Korea tipy favorizují?

Jednoznačným favoritem v tomto osmifinálovém zápase je Brazílie.