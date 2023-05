Betano Master pro MS v hokeji 2023 – až 5 000 000 Kč

Mistrovství světa v hokeji je obrovskou událostí, která každoročně pohltí celou Českou republiku. K této příležitosti má pro vás Betano nachystanou vysoce očekávanou tipovací soutěž Betano Master, ve které můžete vyhrát až 5 000 000 Kč. Zúčastnit se mohou zdarma všichni zákazníci, dokonce i nově registrovaní.

Zapojte se do Betano Master

Betano Master – jak funguje

Po celou dobu akce Betano Master máte možnost získat 5 000 000 Kč díky zodpovězení správných odpovědí na různé otázky ohledně MS v hokeji 2023. Na dotazy lze odpovědět ano/ne a otázky jsou směřovány na různé události, které se mohou stát v zápase (například : Vstřelí dnes gól Červenka?). Pokud odpovíte na osmnáct po sobě jdoucích otázek správně, vyhráváte hlavní cenu Betano Master. Pokud se spletete, soutěž začíná znovu. V případě, že by se našlo více hráčů, kterým by se podařilo správně vsadit osmnáct otázek v řadě, 5 000 000 Kč se rozdělí mezi výherce. Odpověď lze změnit začátku do zápasu.

Jak se zúčastnit Betano Master

Pro účast musíte být plně registrován na Betanu, to znamená, že musíte mít ověřené osobní údaje. Po přihlášení do vašeho účtu je třeba zvolit funkci “Master”. po zakliknutí vstoupíte do soutěži. Následně vyplníte první tip a po odehrání zápasu vám přijde vyhodnocení vaší odpovědi. Pokud byla vaše odpověď správná, dostáváte první bod. V případě špatné odpovědi v soutěži nekončíte, vaše body se spočítají a zařadí do žebříčku vítězů.

Hlavní ceny v Betano Master

Nejvyšší částka, kterou můžete získat je zmiňováno 5 000 000 Kč za správně zodpovězeno všech osmnáct otázek. Tato cena ale není jediná, kterou můžete získat. Pokud se zapojíte do Betano Master, tak budete zařazeni s ostatními hráči do žebříčku, kde si pět set nejlepších tipérů rozdělí 500 000 Kč. Hráč, který dosáhne nejvíce správných tipů, získává 100 000 Kč a dalších devět hráčů obdrží také finanční odměny. Hráči, kteří se nacházejí v žebříčku na místě 11. a výše, obdrží sázku zdarma podle místa, na kterém se nacházejí. Níže si můžete prohlédnout žebříček cen.

Žebříček cen

Hlavní cena je 5 000 000 Kč po osmnácti správných odpovědích

Místo Hotovost Místo Hotovost 1. 100 000 Kč 31.-40. 1500 Kč 2. 75 000 Kč 41.-50. 1000 Kč 3. 50 000 Kč 51.-100. 750 Kč 4. 25 000 Kč 101.-150. 500 Kč 5.-10. 10 000 Kč 151.-200. 250 Kč 11.-20. 5000 Kč 201.-300. 100 Kč 21.-30. 2000 Kč 301-500. 50 Kč

Další nabídky Betano

Sázkové kanceláře si snaží získat zákazníky zejména během sportovních událostí jako jsou například Mistrovství světa v hokeji. Betano má pro vás kromě Betano Master připraveny i jiné služby a nabídky, které stojí za využití. Pro nově registrované členy Betana existuje speciální Betano promo kód pro Ms v hokeji 2023 BETANO , který vám přidá 500 Kč k vašemu uvítacímu bonusu. Za vyzkoušení také stojí Betano sázkařské mise, které můžete využívat po celý šampionát.

Otázky a odpovědi

Jak dlouho trvá tipovací soutěz Betano Master?

Tipovací soutěž od Betana trvá od 10.05. do 28.05. Na vyhodnocení soutěže si ale budete muset počkat. Vytvoření žebříčku vítězů bude trvat přibližně třicet dní.

Kde si mohu prohlédnout mé průběžné umístění?

Musíte zakliknout na stránce Betano sekci “Master” a následně sekci “Pořadí”, kde si můžete prohlédnout počet bodů a vaše průběžné postavení v tipovací soutěži.

Je možné zapojit se do tipovací soutěži i přes mobilní zařízení?

Ano. Pokud jste zákazníkem služeb Betano, pak vám doporučujeme stáhnout si jejich aplikaci, na které se také můžete zapojit do tipovací soutěži, odpovídat na dotazy a sledovat si průběžné umístění. Kromě toho také můžete plně využívat ostatní služby Betano.