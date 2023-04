Benfica – Inter tipy na Ligu mistrů

V prvním čtvrtfinále Ligy mistrů nás čeká zajímavý souboj mezi prvním týmem portugalské ligy a mírně se trápícím Interem. Zajímavý je fakt, že si jeden ze tří italských týmů nebo Benfica, zahrají finále. Naše Benfica – Inter tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Benfica – Inter tipy

Výhra Benficy

Naší první předpovědí pro tento zápas je výhra domácího týmu. Benfica je právě teď v dobré formě a před poslední prohrou s Portem vyhrála osm zápasů v řadě. Inter Milán mezitím nevyhrál v posledních pěti zápasech, tři prohrál a dvakrát remizoval. Simone Inzaghi je nyní jako trenér Interu pod velkým tlakem.

Méně než 1,5 gólu Interu

Myslíme si, že Inter nedá více než jeden gól, protože se mu to v posledních devíti zápasech nepodařilo ani jednou. Proti Benfice navíc budou hrát proti silnějšímu týmu a ještě k tomu v lepší formě, než proti některým týmům ze Serie A.

Analýza zápasu Benfica – Inter

Benfica

Benfica vstoupí do zápasu s Interem s několika absencemi. Goncalo Guedes má zraněné koleno a je nepravděpodobné, že by nastoupil do zápasu, zatímco Mihailo Ristic a Julian Draxler jsou také mimo kvůli zranění svalu a kotníku. Je jasné, že Benfica, která vyhrála poslední zápas Ligy mistrů, půjde do tohoto zápasu s jinou sestavou, což pro ní nemusí dopadnout dobře vzhledem k její dobré formě.

Inter

Věci se v poslední době Interu v Serii A nevyvíjely dobře a tento zápas je pro ně o to důležitější. Půjde do něho se sestavou podobnou té, která porazila Porto v předchozím kole. Co je však třeba připomenout, je několik poměrně klíčových hráčů, kteří nejsou k dispozici pro Inter. Milan Škriniar a Hakan Calhanoglu jsou oba zranění s očekávaným datem návratu v dubnu – jen ne včas do úterý.

Často kladené otázky Benfica – Inter tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Benfica – Inter?

Zápas Benfica – Inter se bude hrát 11.4. ve 21:00 na Estádio da Luz.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Inter se z předních pozic postupně propadá a momentálně je na pátém místě s tím, že ztrácí bod na čtvrté místo, ale zároveň nevyhrál ani jeden z posledních pěti zápasů. Benfica je momentálně ve skvělé formě o sedm bodů před druhým Portem, se kterým v posledním zápase prohrála.

