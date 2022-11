Belgie – Maroko tipy na Mistrovství světa 2022

Druhým nedělním zápasem, který je na programu MS 2022 ve fotbale, je utkání mezi Belgií a Marokem ve skupině F.

Belgie Maroko tipy na zápas

Belgie, jako jeden z favoritů na postup ze skupiny F, vstoupila do letošního šampionátu výhrou. Ve středu dokázala vyhrát proti Kanadě 1:0 po přesném zásahu Michy Batshuayi a získala tak 3 body. V neděli jí čeká Maroko, který je sice již o trochu vyrovnanějším soupeřem, ale kurzy se pořád přiklánějí na stranu Belgie.

Maroko dokázalo proti favorizovanému Chorvatsku v prvním zápase uhrát bezbrankovou remízu, a získat tak 1 bod. To drží jejich šance na postup ze skupiny nad vodou, proto když chtějí myslet na postup mezi top 16 týmů, tak proti Belgii budou muset dosáhnout obdobného výsledku. Kurzy ale Maroku v tomto směru nepřejí.

Analýza zápasu Belgie – Maroko

Ve skupině F se kromě Belgie a Maroka nachází ještě Chorvatsko a Kanada. Největšími favority na postup tak bylo Chorvatsko a Belgie, ale vypadá to tak, že se karty ještě zamíchají. I v tom spočívá krása MS, jelikož o všem rozhodne několik zápasů a když v nich selžete, tak šanci na opravu již nedostanete. Belgie zatím dokázala naplnit svou roli favorita a v neděli se o to určitě bude chtít pokusit opět. Proti Maroku je sice papírovým favoritem, ale historie ukazuje, že to není tak jasné. V případě, že si chce Belgie zajistit postup do vyřazovací fáze MS 2022 ve fotbale, tak proti Maroku bude muset získat alespoň 1 bod. Když chce mít postup jistý, tak výhra v tomto utkání by mu to zajistila.

Základní sestava Belgie bude v neděli pravděpodobně vypadat takhle – Courtous v bráně, Alderweireld, Dendoncker a Vertonghen v obraně, Onana, Witsel, Carrasco a Meunier v záloze, De Bruyne spolu s Hazardem v útoku a Batshuayi na hrotě.

Maroko sice dokázalo podat kvalitní výkon proti Chorvatsku, ale proti Belgii to nebude mít opět lehké. Za tuto zemi se představí v bráně Bounou, v obraně Aguerd, Hakimi, Mazraoui a Saiss, v záleoze před nimi Ounahi, Amallah a Amrabat. Útok patří hráčům Ziyech a En-Nesyri, přičemž na hrotě Maroka bude figurovat Boufal.

Sázky na zápas Belgie – Maroko (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.82

Více než 2.5 – 2.04

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.78

Ne – 2.00

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.82

Ne – 1.95

Poslední vzájemné zápasy

Belgie se s Marokem utkala na MS ve fotbale již celkově dvakrát. Jednou dokázala dominovat a jednou utrpěla prohru. Každý tým má tak na kontě jednu výhru a remíza se ve vzájemných zápasech zatím ještě nezrodila. I proto jsou kurzy trochu vyrovnanější.

26. 3. 2008 | Belgie – Maroko 1:4

19. 6. 1994 | Belgie – Maroko 1:0

Belgie – Maroko MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Kdybyste si chtěli tento zápas vychutnat v živém přenosu, tak k dispozici budete mít vysílání na televizní stanici ČT Sport. Taky se nabízí živé vysílání v jedné ze sázkových kanceláří. Tato možnost je ale zaměřena spíš na vášnivé hráče, jelikož pro toto sledování bude nutné mít uzavřenou sázku. Duel se hraje v neděli 27. 11. 2022 odpoledne ve 14:00.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Očekávané utkání se bude hrát v neděli na Al Thumama Stadium v Kataru, který má kapacitu pro 44 400 diváků a byl otevřen v říjnu 2021.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

Když se rozhodnete, že si na tento zápas budete chtít vsadit, tak jednoznačné doporučujeme využít služeb jedné ze sázkových kanceláří, kterým můžete důvěřovat – pro nás jsou to Betano, SynotTip a Fortuna.

Koho v zápase Belgie Maroko tipy favorizují?

Favoritem v tomto zápase v skupině F je Belgie.