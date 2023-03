Bayern – PSG tipy na Ligu mistrů

Bayern se v Lize mistrů vrací do domácího prostředí s nadějným jednogólovým náskokem z prvního osmifinálového zápasu. PSG má v odvetě co dohánět a tento zápas bude opravdu zajímavý, protože může dopadnout jakkoliv. Naše Bayern – PSG tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Bayern – PSG tipy

Bayern postoupí

Bayern si připsal důležitou výhru v prvním osmifinálovém zápase proti PSG. Hrál totiž na půdě pařížského celku a proti silnému soupeři, kterému teď nesmí nic dovolit, pokud chce projít do čtvrtfinále.

Více než 2,5 gólu

Bylo překvapením, že jsme v prvním duelu těchto klubů viděli pouze jeden gól, ale i přes to tipujeme, že se ve druhém zápase hra více otevře a bude se hrát mnohem rychleji. V Mnichově uvidíme zápas dvou z nejlepších evropských klubů a oba mají obří kvalitu, takže o góly se nemusíme obávat.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Bayern – PSG

Bayern

Mnichov si v posledním ligovém zápase před Ligou mistrů dokázal poradit se slabým Stattgurtem. Bayern měl více ze hry a také měl více šancí, díky čemuž nakonec zvítězil 2:1. V prvním poločase jsme viděli jeden gól, když se těsně před pauzou prosadil obránce de Ligt. Ve druhém poločase zvýšil na 2:0 Choupo-Moting a hodně tak přiblížil svůj tým k výhře. V závěru pak za Stuttgart upravil skóre Juan Perea. Bayern bude do odvety bez Lucase Hernándeze, Mazraouiho, Neuera a Pavarda.

PSG

Paříži se povedl minulý ligový zápas s Nantes a získal poměrně lehké tři body. Na začátku prvního poločasu se trefil Messi, o pět minut později pak vlastním gólem přidal Hadjam na 2:0. Nantes se ještě do konce prvního poločasu vzchopilo a zásluhou Blase a Ganaga srovnalo. Ve druhém poločase už dominovalo PSG a do vedení šlo opět v 60. minutě, když se trefil Danilo. V nastavení pak ještě upravil na 4:2 Mbappé. Paříž bude do náročného zápasu s Bayernem bez Hakimiho, Kimpembeho, Neymara a Sanchese.

vsaďte si zde

Poslední vzájemné zápasy

14.2. 2023 | PSG 0:1 Bayern

13.4. 2021 | PSG 0:1 Bayern

7.4. 2021 | Bayern 2:3 PSG

23.8. 2020 | PSG 0:1 Bayern

21.7. 2018 | Bayern 3:1 PSG

Často kladené otázky Bayern – PSG tipy

Kdy a kde bude hrát zápas Bayern – PSG?

Tento zápas se bude hrát 8.3. ve 21:00 v Allianz aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je vzájemná bilance těchto dvou soupeřů?

Bayern se s PSG potkal celkem 9x, z čehož vyhrál 6x a 3x vyhráli PSG.

vsaďte si zde