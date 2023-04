Bayern – Manchester City tipy na Ligu mistrů

Bayern v prvním zápase čtvrtfinále Ligy mistrů proti Manchesteru City prohrál 0:3, takže má na domácím stadionu co dohánět. Moc nadějně to už na postup Bayernu nevypadá, ale v Lize mistrů je možné vše. Naše Bayern – Manchester City tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Bayern – Manchester City tipy

Oba týmy dají gól

Podle nás se v tomto zápase prosadí oba týmy. Bayern potřebuje střílet góly, takže bude muset otevřít obranu, což přinese šance i pro soupeře. Manchester City nebude mít se svou útočnou sílou žádný problém střílet góly a Bayern bude muset, pokud chce jít v Lize mistrů dál.

Více než 2,5 gólu

Čeká nás gólový a také zajímavý zápas. Bayern bude dohánět ztrátu z prvního zápasu, takže se o góly v tomto zápase nemusíme bát. Bayern viděl více než 2,5 gólu ve třech z posledních pěti zápasu. U Man. City to pak bylo v každém z posledních pěti.

Analýza zápasu Bayern – Manchester City

Bayern

Existují velké otazníky nad tím, jak Bayern Mnichov k tomuto zápasu přistoupí. Jsou to očividně velcí outsideři na postup, ale aby měli nějakou šanci věci zvrátit, budou se muset pokusit. Kvůli tomu pravděpodobně změní pár věcí z prvního zápasu. Dayot Upamecano bude možná jediným hráčem, který vypadne ze základní jedenáctký.

Man. City

Pep Guardiola byl dlouho obviňován z experimentování v posledních fázích této soutěže, ale v prvním zápase letošního čtvrtfinále se mu to vyplatilo. V Německu se bude muset hodně pokazit, aby jeho tým nyní nepostoupil. Také si nemyslíme, že by jmenoval jedenáctku, která by měla být oslabená, což znamená, že zde uvidíme hodně podobnou sestavu jako v prvním zápase.

Často kladené otázky Bayern – Manchester City tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Bayern – Manchester City?

Zápas Bayern – Manchester City se bude hrát 19.4. ve 21:00 v Allianz Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Bayern je tradičně ve své lize první, ale na druhou Borussii má náskok pouhých dvou bodů. Manchester City je celou sezónu druhý, ale postupně stahuje náskok na Arsenal. Ztráta je už jen čtyřbodová s tím, že má Man. City zápas k dobru.

