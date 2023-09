Bayern – Man. United: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

V 1. kole skupinové fáze nás čekají velké zápasy a jedním z nich bude určitě zápas Bayernu Mnichov s Manchesterem United. Tyto dva celky jsou zároveň favority na postup ve skupině A. Naše Bayern – Man. United tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Výhra Bayernu

Bayern je momentálně v mnohem lepší pohodě, než jeho soupeř, i proto si tak myslíme, že domácí zápas proti United zvládne poměrně snadno. United má po pěti zápasech pouze šest bodů, přičemž Bayern sdílí první místo s Leverkusenem v Bundeslize.

Více než 2,5 gólu

Zároveň věříme, že v zápase Bayernu s Manchesterem United budou padat góly. Bayern už tři zápasy neudržel čisté konto a v posledních sedmi zápasech vždy viděl minimálně tři góly. U United tato statistika platila v posledních třech zápasech.

Analýza zápasu Bayern – Man. United

Bayern

Bayern v posledním zápase poprvé v této ligové sezóně ztratil body. V napínavém a pro oko pěkném zápase “pouze” remizoval s Bayerem Leverkusen. Bayern do zápasu vstoupil dobře, když už v sedmé minutě poslal svůj tým do vedení Harry Kane. Na tento gól přišla odpověď poměrně rychle a za chvíli srovnal za Leverkusen Grimaldo. Za stavu 1:1 tak šly týmy do kabin. Ve druhém poločase byl překvapivě lepší Leverkusen, ale góly mu to nepřineslo. Místo toho se znovu prosadil Bayern v 86. minutě, kdy se trefil Goretzka. Když už to vypadalo na výhru Bayernu, tak to nebylo vše a v nastavení byla pro Leverkusen nařízena penalta, kterou proměnil Palacios a pohledný zápas tak končí remízou 2:2. Bayernu bude v 1. zápase Ligy mistrů chybět Guerreiro.

Man. United

Manchester United se teď nachází v mírné výsledkové krizi. Může to být zaviněno tím, že chybí velká část základní sestavy, ale na to se je na konci ptát nikdo nebude. V posledním zápase z toho znovu bylo potupné domácí představení, kdy je jasně dokázal přehrát Brighton. Ten šel už ve 20. minutě di vedená, když se trefil Welbeck. Po poločase pak znovu střílel Brighton, gól přišel z nohy Große. Na 3:0 pak v 70. minutě zvýšil Pedro. O dvě minuty později sice snížil Mejbri, ale to bylo vše na co se United v zápase zmohlo. Manchesteru chybí Heaton, Malacia, Shaw, Varane, Amrabat, Mainoo, Mount, Diallo, Sancho a Antony.

Často kladené otázky Bayern – Man. United tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Bayern – Man. United?

Zápas Bayern – Man. United se bude hrát 20.9. ve 21:00 v Mnichově v Allianz Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude dnes oznámena.

