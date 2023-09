Barcelona – Sevilla: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Nové kolo La Ligy začne pátečním zápasem Barcelony se Sevillou. Barcelona poprvé v sezóně ztratila body a to bude chtít proti Sevilli doma rozhodně napravit. Naše Barcelona – Sevilla tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Barcelona – Sevilla kurzy

Barcelona – Sevilla tipy

Výhra Barcelony

Barceloně se sice zápas v Mallorce nevydařil podle představ, ale teď jí čeká zápas se Sevillou, které znovu vůbec nevyšel vstup a Barca navíc hraje doma. Neprohrála už 11 zápasů v řadě a se Sevillou už šest.

Více než 2,5 gólu

Také v zápasech Barcelony platí gólovost. Minimálně tři góly padly v každém z posledních šesti zápasů Barcelony a my si myslíme, že tento domácí zápas bude dalším z nich.

Analýza zápasu Barcelona – Sevilla

Barcelona

Barcelona hrála svůj poslední ligový zápas venku na Mallorce a vůbec jí toto utkání nevyšlo. Byla z toho totiž první ztráta letošní ligové sezóny a Barca se tak musí vrátit zpět na třetí pozici v tabulce La Ligy. Mallorca do zápasu vstoupila lépe a v osmé minutě jí poslal do vedení Muriqi. Raphina chvíli před koncem první půle srovnal, ale to na nerozhodný stav do kabiny nestačilo, protože za Mallorcu se stihl v nastavení prosadit Prats. Zápas byl překvapivě vyrovnaný a Mallorca se silného soupeře ve formě nezalekla. Druhá půle vypadala podobně a dlouho to vypadalo na ztrátu všech bodů, ale přece jen stihl srovnat Lopez a zápas tak skončil remízou 2:2. Barceloně bude chybět de Jong a Pedri.

Sevilla

Sevilli konečně pořádně vyšel nějaký ligový zápas a odrazila se ode dna, kde byla zatím od začátku sezóny přilepena. V domácím zápase s Almerií se nečekaně gólově vyřádila a s pěti góly se posunula už na 12. místo. Svého soupeře navíc poměrně přehrála a i s výkonem tak může být spokojená. Už do šatny se šlo za stavu 3:0, když se trefil En-Nesyri, Lukebakio a Suso. Ve druhém poločase tato smršť jen pokračovala, protože hned na jeho začátku se trefil Lamela. Na jediný gól se Almerie zmohla v 71. minutě po penaltě Suareze, ale poté ještě v nastavení přidal na konečných 5:1 Salas. Chybět Sevilli bude Marcao, Tanguy, Oliver a Diaz.

Často kladené otázky Barcelona – Sevilla tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 29.9. ve 21:00 v Barceloně na stadionu Olímpic Lluís Companys.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Nova Sport 4, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude teprve oznámena.

