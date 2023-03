Barcelona – Real Madrid tipy na La Ligu

Tento víkend nás čeká derby také v La Lize a to mezi první Barcelonou a druhým Realem Madrid. Tým Carla Ancelottiho by potřeboval vyhrát, protože má na Barcelonu poměrně velkou ztrátu. Od doby, co Barcelonu trénuje Xavi, se to moc Realu nedaří. Naše Barcelona – Real Madrid tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Barcelona – Real Madrid tipy

Oba týmy vstřelí gól

El Clásico mezi Barcelonou a Realem Madrid je vždy napjaté a toto nebude výjimkou, když oba týmy bojují proti sobě o titul v nejvyšší španělské soutěži. Čtyři z pěti posledních ligových vzájemných zápasů nabídly góly na obou stranách a my si myslíme, že se této statistiky dočkáme i v tomto derby.

Více než 2,5 gólu

Oba týmy v poslední době nestřílí mnoho gólů, ale v posledních pěti vzájemných zápasech hned čtyřikrát padly minimálně tři branky. Navíc to souvisí s prvním tipem, protože u toho musí padnout minimálně dva góly.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Barcelona – Real Madrid

Barcelona

Barcelona bude na důležité derby hned bez dvou klíčových hráčů a to Osmane Dembélého a Pedriho, kteří se zranili. Poslední zápas vyhrála Barcelona nad Bilbaem těsně, 1:0. Na konci prvního poločasu se trefil Raphina a Barcelona se od té doby rozhodla více stáhnout. Na konci druhé půle se trefil Inaki Williams, ale jeho gól byl odvolán, protože před finální přihrávkou na zakončujícího Williamse, přišla ruka od hráče Bilbaa.

Real Madrid

Realu Mardid bude na zápas s Barcelonou chybět mladý Rodriguez a také se pochybuje o startu Davida Alaby kvůli zranění. Real hrál poslední zápas v Lize mistrů. Snadno si poradili s Liverpoolem i díky náskoku z prvního zápasu, který skončil 5:2. V tomto zápase hrál Liverpool špatně a jen to Realu ulehčil, protože ho nechal ještě gól vstřelit, takže madridští postoupili do čtvrtfinále po celkové výhře 6:2.

vsaďte si zde

Poslední vzájemné zápasy

2.3. 2023 | Real Madrid 0:1 Barcelona

15.1. 2023 | Real Madrid 1:3 Barcelona

16.10. 2022 | Barcelona 3:1 Real Madrid

20.3. 2022 | Real Madrid 0:4 Barcelona

12.1. 2022 | Barcelona 2:3 Real Madrid

Často kladené otázky Barcelona – Real Madrid tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 19.3. ve 21:00 na Camp Nou.

Kde můžu sledovat derby mezi Barcelonou a Realem Madrid?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova sport 4, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je vzájemná bilance těchto dvou soupeřů?

Tito soupeři se potkali celkem 252x, z čehož 99x vyhrála Barcelona, 101x Real Madrid a 52x přišla remíza.

vsaďte si zde