Baník – Sparta: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Baník se postupně zvedá a znovu se dokázal zapojit do boje o poháry. Teď se však utká s lídrem ligy, se Spartou, která do Ostravy jede s cílem tří bodů. Naše Baník – Sparta tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Baník – Sparta kurzy

Baník – Sparta tipy

Více než 2,5 gólu

Zápasy mezi Baníkem a Spartou bývají většinou gólové. V posledních sedmi vzájemných zápasech jsme šestkrát zaznamenali aspoň tři góly. V posledních devíti zápasech Sparty pak přišly aspoň tři góly sedmkrát. U Baníku to bylo méně, ale rozstříleli se v posledním slezském derby, které vyhráli nad Karvinou.

Oba týmy vstřelí gól

Oba týmy jsou momentálně v lize v poměrně dobré formě a pokaždé se jim v útoku docela daří. Myslíme si, že v tomto zápase uvidíme ofenzivní bitvu a branky na obou stranách hřiště.

Analýza zápasu Baník – Sparta

Baník

Baník odehrál záživný zápas ve slezském derby, kde se utkal s Karvinou. Tento zápas pro Baník nezačal dobře po zaspané půli, ale zvládli to fanouškům nahradit skvělou patnáctiminutovkou na úvodu druhé půle. Do vedení šla v první půli i přes tlak Baníku Karviná a střelcem se stal krásným gólem bývalý hráč Baníku, Budínský. To bylo z první půle vše a v té druhé už úřadovali Baníkovci. Prvně se trefil Ewerton ve 49. minutě a bylo srovnáno. O pět minut poslal do vedení svůj tým Buchta a ten pak o dalších pět minut tento zápas rozhodl vítězným gólem na 3:1. Baník se proti lídrovi bude muset obejít bez Jurošky a Tetoura.

Sparta

Sparta se v lize naposledy utkala s jiným pražským celkem a to s Bohemians Praha. Tohoto soupeře dokázala podruhé v řadě porazit, když se s ním utkala v týdnu také v MOL Cupu. Tento zápas začal být pro diváky záživný až ve druhé půli, kdy začaly konečně padat góly. Oba byly na straně Sparty a to prvně v 68. minutě po penaltě Birmančeviće a pak v 81. minutě přidal vítězný gól Sadílek a zápas tak skončil 2:0 pro Sparťany. Sparta do Ostravy jede bez Panáka, Krejčího a Ryneše.

Často kladené otázky Baník – Sparta tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 12.11. v 15:00 v Ostravě na Městském stadionu ve Vítkovicích.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci O2 TV Fotbal, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Jan Petřík.

