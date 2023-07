Baník – Slovácko tipy na Fortuna:Ligu

Baník – Slovácko se dá považovat za šlágr druhého kola. Je to znovu zápas týmů s rozdílnými vstupy do nové sezóny. Jeden prohrál velkým rozdílem, druhý svého soupeře naopak přejel. Zda uvidíme podobné výsledky jako minulý víkend, to se dozvíme už za pár dní. Naše Baník – Slovácko tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Baník – Slovácko kurzy

Baník – Slovácko tipy

Neprohra Slovácka

Slovácko vstoupilo do ligy skvěle s výhrou a čtyřmi vstřelenými góly. Teď je čeká zápas s Baníkem, který měl skvělé přestupové období, ale v prvním zápase v Liberci vypadali, jako by se ještě nestihli vzpamatovat z minulé sezóny. V tomto zápase očekáváme mírnější výsledek, ale myslíme si, že půjde spíše v prospěch Slovácka. Baník na výhru úplně nevidíme.

Oba týmy vstřelí gól

Také u zápasu Baníku se Slováckem čekáme, že uvidíme góly na obou stranách. Slovácko sice mělo lepší vstup do ligové sezóny, než Baník, ale určitě to s Baníkem tak špatné nebude po jejich úspěšném přestupovém období. Tým se zkrátka potřebuje ještě sehrát.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Baník – Slovácko

Baník

Baníku se vstup do nové sezóny vůbec nevydařil. I s velkým počtem fanoušků vyjeli na stadion Pod Nisu, ale ovoce to nepřineslo. Baník už v 19. minutě ztrácel, když si nová posila, Patrick Kpozo, vstřelila vlastní gól. Liberec do prvního poločasu přidal ještě druhý gól, když po krásném centru hlavičkoval nejmenší hráč na hřišti, Lukáš Červ. Do druhého poločasu šel Baník za stavu 0:2 a hned na jeho startu dokázali snížit. Penaltu precizně proměnil Daniel Tetour a hned to s Baníkem vypadalo i herně o něco lépe, ale Liberec nakonec přidal třetí gól. Statisticky byl tento zápas vyrovnaný, Baník dokonce držel balón 61% hry, ale góly to nepřineslo. Prohra 1:3 pro Baník a teď je třeba se vzpamatovat před dalším těžkým zápasem se Slováckem. Baník do tohoto zápasu půjde bez Klímy, Miškoviče, Fleišmana a Takácse.

Slovácko

Slovácko na tom bylo v zápase podobně jako Liberec. Začínal doma a také vyhrál. Stejně tak šlo Slovácko do poločase s vedením 2:0. Prvně se prosadil Marek Havlík a druhý gól přidal Kim Seung-bin po výstavní akci Milana Petržely. Stejně jako Pod Nisou dokázal druhý tým hned na začátku druhého poločasu snížit z penalty. Tu proměnil Jakub Hora. To však Českým Budějovicím stejně nepomohla. V konečném důsledku to byla jen kosmetická změna ve skóre, protože Slovácko v posledních patnácti minutách dokázalo přidat další dva góly a doma si s výhrou 4:1 nechali všechny tři body. na 3:1 zvýšil Matěj Valenta a na konečných 4:1 pak nejlepší střelec Slovácka z minulé sezóny, Ondřej Mihálik. Slovácko se bude muset venku v Ostravě obejít bez Břečky a Kohúta, kteří jsou zranění.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Baník – Slovácko tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Zápas mezi Baníkem a Slováckem se bude hrát 29.7. v 18:00 na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích.

Kde můžu sledovat zápas Baník – Slovácko?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, která je dostupná u O2TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Tomáš Klíma.

vsaďte si zde