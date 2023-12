Baník – Slavie: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Ve šlágru 19. kola nejvyšší české soutěže se utká ostravský Baník se druhou Slavií v zajímavém zápase. Baník si bude chtít v posledním zápase roku udržet skupinu o titul, zatímco Slavie potřebuje dohánět Spartu. Naše Baník – Slavie tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Baník – Slavie kurzy

Baník – Slavie tipy

Výhra Slavie

Slavie má proti Baníku dlouhodobě dobrou bilanci. Navíc se jí v poslední době daří a je skvěle naladěna po skvělém výsledku ve skupině Evropské ligy, kterou dokonce zakončila na první místě. S Baníkem Slavie vyhrála všechny poslední tři zápasy a žádný z posledních dvanácti s ním neprohrála.

Méně než 2,5 gólu

Naším druhým tipem pro zápas mezi Baníkem a Slavií je, že uvidíme maximálně dvě branky. Tento zápase bude rozhodnut maximálně jednou nebo dvěma brankami. V posledních osmi zápasech Baníku jsme hned šestkrát viděli tuto statistiku.

Analýza zápasu Baník – Slavie

Baník

Baník v posledním kole minulý víkend začal jako favorit proti Hradci svůj zápase skvěle, ale nakonec jej musel otáčet, což díky hektickému konci vyšlo. V sedmé minutě tohoto zápasu šli ostravští do vedení, když se prosadil Ewerton. Vypadalo to od Baníku hodně dobře, ale Hradec dokázal velmi brzy odpověď gólem Horáka. Baník byl lepším celkem, ale i přesto to byl znovu Hradec, který dával gól. Tentokrát v nastavení první půle Pilař z penalty. Baník pak byl celý druhý poločas lepší, ale góly nemohly přijít. Nakonec se však dočkali v posledních desíti minutách. Tanko dvěma góly vzal prohraný zápas zpět a získal svému týmu skvělým způsobem tři body. Baníku bude proti Slavii chybět Ewerton, který právě ze Slavie hostuje. Dále je možná absence Jurošky, Takácse a Tetoura.

Slavie

Slavie se v lize naposledy utkala proti Mladé Boleslavi. Byl z toho pro ni poměrně snadný zápas, kde se spíše hůře dostávala ke gólům, ale celkově byla lepší a hru většinu zápasu jen kontrolovala. V první půli branka nepřišla ani jednou i přesto, že jsme viděli čtrnáct pokusů celkem. Ve druhém poločase to slávističtí vzali hned ze startu a během prvních deset minut druhé pětačtyřiceti minutovky, jsme se dočkali všech gólů, které tento zápas nabídl. Oba byly od Slavie. Prvně ve 49. minutě Tomáš Holeš a o tři minuty později přidával na konečných 2:0 Jurečka proměněnou penaltou. Zbytek si už Slavie pohlídala a slavila další tři domácí body. Slavie pojede do Ostravy bez Juráska, Masopusta, Ogbua, Pecha a chybět by mohl také Oscar, Ogungbayi a Provod.

Často kladené otázky Baník – Slavie tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 17.12. v 15:00 v Ostravě na Městském stadionu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2TV Fotbal, kterou naleznete u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Karel Rouček.

