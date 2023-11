Ballkani – Plzeň: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Plzeň má už jisté první místo ve skupině a zároveň je jediným stoprocentním týmem letošní Konferenční ligy. Ballkani jde naopak o udržení druhého místa ve skupině. Naše Ballkani – Plzeň tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Ballkani – Plzeň kurzy

Ballkani – Plzeň tipy

Neprohra Ballkani

Může se zdát odvážné tipovat proti stoprocentní Plzni. Je stoprocentní výsledkově, ale určitě ne se svými hráči. Chybí klíčoví hráči ze základní sestavy a navíc se bude Plzeň určitě šetřit na ligu, kde jí jde mnohem o více než ve skupině Konferenční ligy, kde už má první pozici jistou. Ballkani navíc v žádném z posledních pěti zápasů neprohrálo.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem je zároveň, že oba týmy vstřelí branku. Plzeň tuto statistiku měla hned čtyřikrát v posledních pěti zápasech. U Ballkani to je méně, ale nehrála s týmy na úrovni českých celků.

Analýza zápasu Ballkani – Plzeň

Ballkani

Ballkani si v posledním ligovém zápase pojistilo ještě více situaci na čele tabulky, kterou vede po 13. kole už o sedm bodů a to má ještě dva zápasy k dobru, takže tady už je v polovině sezóny poměrně jasno. Na Plzeň naposledy nemělo, ale teď je opravdu ve skvělé formě a Plzeň, která už má jisté první místo ve skupině, se potřebuje spíše více soustředit na domácí soutěž, kde nemá s natlačenou tabulkou a konkurencí, vůbec nic jisté. Ballkani proti favoritovi nastoupí bez Emerllahua a Hamidiho.

Plzeň

Plzni to posledně vůbec nevyšlo a z posledních pěti ligových utkání vyhrála pouze jeden. Proti Hradci Králové byla sice lepším celkem, ale zklamala efektivita, která je připravila o dva body. Hradec Králové šel navíc rychle do vedení a mohl tak nastavit beton. V 11. minutě se trefil Leibl a tohle vedení vydrželo až hluboko do druhé půle. V ní se to Plzni nakonec podařilo po četných šancích zlomit a v patnáct minut před koncem dokázal srovnat Cadu, který svému týmu zachránil aspoň bod. Plzeň se i tak propadla až na páté místo. Plzni bude v Kosovu chybět Havel, Jemelka, Jirka, Chorý, Durosinmi a Vydra.

Často kladené otázky Ballkani – Plzeň tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 30.11. v 18:45 v Suve Rece na Suhareka City Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Sport 2, kterou můžete nalézt u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Marian Barbu.

