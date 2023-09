Atlético – Real Madrid: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

A posledním velkým derby, které nedělní zápasy nabídnou je jedno z největších španělských mezi Atléticem Madrid a Realem Madrid. Naše Atlético – Real Madrid tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Atlético – Real Madrid kurzy

Atlético – Real Madrid tipy

Výhra Realu Madrid

Naším prvním tipem pro zápas Realu s Atléticem je výhra Realu Madrid. Real vyhrál již šest zápasů v řadě a derby o Madrid neztratil už třikrát v posledních vzájemných utkáních.

Méně než 2,5 gólu

Dalším tipem je méně gólový zápas, jak už to tak u tohoto zápasu a v této lize prostě bývá. Z posledních deseti derby mezi Atléticem a Realem Madrid jsme hned devětkrát viděli maximálně dvě branky.

Analýza zápasu Atlético – Real Madrid

Atlético

Atléticu Madrid po potupném zápase s Valencií nevyšel ani vstup do nové sezóny Ligy mistrů, i když to vypadalo nadějně většinu zápasu. Atlético hrálo v Římě proti Laziu takovou svou klasickou defenzivní hru a s gólem z 29. minuty to většinu zápasu vycházelo. Toto nadějné vedení vydrželo až do poslední minuty, ale v poslední minutě nastavení přišel historický moment Ligy mistrů i Lazia, když s posledním dotekem zápasu rozhodl gólem brankář Lazia Provedel a získal pro svůj tým cennou remízu. Atléticu bude v derby chybět Barrios, de Paul, Lemar, Soyuncu a Mandava.

Real Madrid

Realu Madrid vyšel vstup do nové sezóny Ligy mistrů lépe, než jeho rivalovi, ale také to bylo o malý chloupek. Soupeř Realu, Union Berlín, se rozhodl tento zápas prostě ukopat na remízu. K tomuto výsledku nebyl vůbec daleko a za celý zápas nevystřelil ani jednou na bránu. Real si vytvořil hned 32 střel. Nerozhodný a bezgólový stav ale nakonec Unionu nevydržel a v poslední minutě zápasu rozhodl znovu Jude Bellingham, který byl ve správný čas na správném místě a mohl tak zakončit do odkryté brány Ronnowa. Zápas tak končí vydřenou výhrou 1:0 pro Real. Tomu bude proti Atléticu chybět Courtois, Vinicius, Carvajal, Militao a Guler.

Často kladené otázky Atlético – Real Madrid tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Atlético – Real Madrid?

Zápas Atlético – Real Madrid se bude hrát 24.9. v Madridu na Metropolitanu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou můžete najít u O2.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas bude vést Javier Alberola Rojas.

