Atlético Madrid – Sevilla: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Atlético Madrid se utká v zajímavém předvánočním domácím utkání se Sevillou, které se už dlouhodobě nedaří. Dohrávky 4. kola se dočkáme zítra odpoledne. Naše Atlético Madrid – Sevilla tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Atlético Madrid – Sevilla kurzy

Atlético Madrid – Sevilla tipy

Výhra Atl. Madrid

Atlético je dlouhodobě v dobré formě a hraje se Sevillou, které se naopak dlouhodobě nedaří. Se Sevillou mají Atleti v posledních sezónách dobrou bilanci. Se Sevillou Atlético neprohrálo už čtyři zápasy v řadě.

Méně než 2,5 gólů

U tohoto utkání k výhře Atlética také tipujeme maximálně dvě branky. Tohle utkání rozhodnou maximálně dvě branky. Tímto výsledkem dopadají vzájemné zápasy Atl. Madrid a Sevilly velmi často. Viděli jsme tuto statistiku v pěti z posledních sedmi vzájemných utkání.

Analýza zápasu Atlético Madrid – Sevilla

Atl. Madrid

Atléticu Madrid nevyšlo střetnutí s městským rivalem úplně podle představ. Stalo se tak hlavně z důvodu červené karty Saviće ze 38. minuty. I přes nevýhodu a o hráče méně na hřišti šlo Atlético pět minut na to do vedení zásluhou Griezmanna. Atlético i přesto bylo horším celkem na hřišti a po těchto momentech se muselo logicky stáhnout a docela čaroval také Jan Oblak. Ve druhé půli za to Getafe vzalo a na jejím startu srovnával Mayoral. Atlético nic nevzdalo a za deset minut šlo znovu do vedení po trefě Moraty. O pět minut později pak přišla penalta Atlética, kterou proměnil Griezmann a zdálo se, že je za stavu 3:1 i v deseti hotovo. Getafe si však své hlavní momenty nechalo na samotný závěr. V 87. minutě snižoval Rodríguez a v 90+3′ proměňoval další penaltu svým druhým gólem v zápase Mayoral a viděli jsme tak skvělou remízu 3:3. Atlético bude proti Sevilli bez Lemara, Giméneze, Barriosy, Hermosa a Saviće.

Sevilla

Naopak Sevilli poslední utkání vyšlo poměrně skvěle a dokázala na půdě Granady zvítězit. Pro Sevillu to byla v lize první výhra po dlouhých téměř tří měsících, kdy naposledy vyhrála v září proti Almérii. V tomto vyrovnaném utkání řídil výhru Ramos, který byl skvělý vzadu a také zvládl branku přidat. Ve 23. minutě šla Sevilla do vedení zásluhou Pedrosy. O deset minut později pak na 2:0 zvyšoval Ocampos a tohle vedení vydrželo až do druhé půle. Na jejím startu zvyšoval skóre na 3:0 hráč zápasu Sergio Ramos a bylo hotovo. Sevilla má obrovský list absencí a do Madridu pojede bez Nianzoua, Fernanda, Navase, Lukebakia, Jordána, Lamely, Nylanda, Acuni, Badého, Díaze a Sow.

Často kladené otázky Atlético Madrid – Sevilla tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 23.12. v 16:15 v Madridu na Metropolitanu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas bohužel v Česku nenabídne žádná televizní stanice.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Cesar Soto Grado.

