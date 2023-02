Atletico – Bilbao tipy na La Ligu

Tento víkend se v La Lize setkají dva týmy, které jsou v tabulce blízko od sebe. Atletico má lepší formu, ale Bilbao své soupeře umí skvěle zaskočit. Naše Atletico – Bilbao tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Atletico – Bilbao tipy

Výhra Atletica

Atletico v La Lize neprohrálo pět zápasu v řadě a naposledy prohrálo s Barcelonou 8.1. Bilbao vyhrálo poslední dva zápasy proti Valencii a Cádizu, ale předtím mělo řadu tří proher po sobě. Oba týmy jsou od sebe v tabulce šest bodů, ale v tomto zápase je favoritem Atletico.

Méně než 2,5 gólu

Jak je v La Lize zvykem, tak ve španělské lize většinou moc gólů nepadá. U defenzivního zápasu mezi Atleticem a Bilbaem tomu nebude jinak. Atletico mělo v posledních třech zápasech vždy méně než 2,5 gólu a jejich defenzivní hra je po Evropě velice známa, protože za ní často schytávají vlnu kritiky.

Analýza zápasu Atletico – Bilbao

Atletico

Poslední zápas Atletica byl znovu velice defenzivní a nudný, ale na výhru a čisté konto, jim to stačilo. Atletico nad Celtou vyhrálo 1:0 díky prvnímu gólu Depaye v dresu Madridu v posledních minutách zápasu. Celta Vigo svého soupeře dokonce přehrála a statisticky byla lepší, ale Atletico nulu udrželo i přes to, že je zápas z pohledu jejich diváka nesledovatelný. Stefan Savić dostal v zápase proti Celtě červenou kartu a bude tak Atleticu chybět na zápas proti Bilbau. Dále je možná absence Depaye a Kondogbii, kteří by mohli mít problémy se zraněním.

Bilbao

Bilbao v posledním zápase otáčelo zápas s Valencií a povedlo se mu to. Castillejo za Valencii otevřel skóre v 17. minutě, ale ještě do přestávky bylo vyrovnáno, když se prosadil Nico Williams. V druhém poločase pak završil obrat Sancet, ale ze strany Bilbaa to bylo nezasloužené, protože měl mnohem menší počet střel než Valencia, ale zase je musíme chválit za jejich efektivitu. Bilbau bude na zápas s Atleticem chybět Inigo Martinez a Ander Herrera.

Poslední vzájemné zápasy

15.10. 2022 | Bilbao 0:1 Atletico

30.4. 2022 | Bilbao 2:0 Atletico

13.1. 2022 | Atletico 1:2 Bilbao

18.9. 2021 | Atletico 0:0 Bilbao

25.4. 2021 | Bilbao 2:1 Atletico

Často kladené otázky Atletico – Bilbao tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 19.2. v 18:30 na stadionu Metropolitano.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Premier Sport 1, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

