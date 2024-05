Atalanta – Leverkusen: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Čeká nás letošní první evropské finále ze tří. Uvidíme v irském Dublinu Atalantu proti stále neporaženému Leverkusenu. Naše Atalanta – Leverkusen tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Atalanta – Leverkusen kurzy

Atalanta – Leverkusen tipy

Výhra Leverkusenu

Série Leverkusenu se zdá být opravdu nekonečná a my si myslíme, že bude pokračovat i po finále Evropské ligy a dojde si tak pro druhou trofej. Leverkusen neprohrál již 51 soutěžních utkání v řadě a jde proti nekonzistentní Atalantě, která navíc prohrál finále domácího poháru.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem pro finále Evropské ligy je, že uvidíme branku na obou stranách. Tuto statistiku jsme viděli v šesti z posledních osmi zápasů Leverkusenu. Ten navíc ve čtyřech z těchto posledních pěti skóroval jako první.

Analýza zápasu Atalanta – Leverkusen

Atalanta

Atalanta se v posledním zápase a předposledním ligovém kole utkala s Lecce. V tomto zápase byla jasně lepší a dokázala venku tohoto soupeře přehrát. Vítězství v tomto ligovém zápase navíc na 99% znamená pojištění páté pozice a tím pádem také Liga mistrů v příští sezóně pro tento celek. Obě branky však přišly až ve druhé půli a to hned na startu. Lecce zaspalo start druhého poločasu a z toho hosté těžili, když se ve 48. a 53. minutě dokázali prosadit De Ketelaere a Scamacca. Tyto dvě branky stačily Atalantě k poměrně snadnému vítězství 2:0 a k pojištění Ligy mistrů pro sezónu 2024/25. V Irsku bude Atalanta bez Holma a de Roona.

Leverkusen

Leverkusen svým posledním zápasem ukončil ligovou sezónu. Jako prvnímu v historii Bundesligy se mu to navíc podařilo bez prohry. V posledním zápase mu v cestě stál Augsburg, ale dvěma góly se tento outsider podřídil. Oba přišly docela rychle v první půli. Prvně se ve 12. minutě prosadil Boniface a o patnáct minut později na něj navázal Andrich. Tyto dvě branky byly také jediné Leverkusenu a ten jen kontroloval do zbytku ligové sezóny toto skóre. Augsburg to nevzdal, ale ve druhé půli už stihl pouze jedinou branku, když v 62. minutě snížil Komur poslední brankou v zápase a Leverkusen tak bral poslední ligovou výhru po vítězství 2:1. Leverkusen navíc bude proti Atalantě v plné sestavě bez absencí.

Často kladené otázky Atalanta – Leverkusen tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 22.5. ve 21:00 v Dublinu na Aviva Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas lze sledovat na stanici ČT Sport.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Istvan Kovacs.