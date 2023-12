Aston Villa – Man. City: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Aston Villa se dostala nečekaně blízko čela a na čtvrtém místě ztrácí pouhý bod na City a pět bodů na první Arsenal. Naše Aston Villa – Man. City tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Remíza

Pro tento zápas máme mírně odvážnější tipy. Prvním z nich je, že v tomto zápase, kterého je City favorit, uvidíme remízu. Aston Villa neviděla v posledních třinácti domácích zápasech jiný výsledek než výhru. City má zrovna o něco slabší období a Villa, která je na koni, toho využije v remízu.

Více než 2,5 gólu

Zároveň bude tento zápas velmi gólový. Uvidíme minimálně tři branky. Stalo se tak v každém z posledních pěti zápasů Aston Villy a osmkrát v posledních devíti zápasech Man. City.

Analýza zápasu Aston Villa – Man. City

Aston Villa

Domácí stadion Aston Villy je pevnost, ale často se potvrzuje, že to tak pro ně není venku. V posledním zápase v Bornemouthu na Vitality Stadium z toho byl sotva vydřený bod. Bornemouth byl celý zápas lepší a už v 10. minutě otevřel za ně skóre Semenyo. Aston Villa na odpověď nečekala dlouho a ve 20. minutě srovnával Bailey. Do poločasu jsme si od branek odpočinuli, ale už na startu druhé půle z toho byla znovu radost Bornemouthu, když se trefil Solanke. Vypadalo to v další venkovní prohru Villy, ta se však i přes špatný výkon dokázala vzchopit a to v poslední minutě, kdy srovnával Watkins. Aston Ville bude v klíčovém zápase chybět Buendía, Mings a Traoré.

Man. City

City bralo taktéž remízu. A to už třetí v řadě. Zahrálo si na domácím stadionu s Tottenhamem, se kterým často nemá dobré zkušenosti. Právě Tottenham se radoval jako první, když v šesté minutě otevíral skóre Son. Tento pocit byl však smíšený, protože právě Korejec si dal za dvě minuty gól do vlastní brány. City pak šlo navíc zaslouženě do vedení patnáct minut před koncem první půle. City bylo mnohem lepším týmem, ale Tottenham těžil góly z ničeho. Jeden takový přišel právě v 69. minutě od Lo Celsa. City z takového zápasu remízu nechtělo a po chvíli je do vedení znovu poslal Grealish. Tento výsledek se zdál konečný, ale v poslední minutě tu byla znovu odpověď, když krásnou hlavou srovnával Kulusevski.

Často kladené otázky Aston Villa – Man. City tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Aston Villa – Man. City?

Zápas Aston Villa – Man. City se bude hrát 6.12. ve 21:15 v Manchesteru na Etihad Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou naleznete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská John Brooks.

