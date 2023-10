Astana – Plzeň: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Plzeň letí do Kazachstánu na zápas s Astanou, ve kterém bude poměrně značným favoritem. Oba týmy měly do skupiny Konferenční ligy odlišný vstup. Naše Astana – Plzeň tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Astana – Plzeň kurzy

Astana – Plzeň tipy

Výhra Plzně

Plzeň je v obrovské formě a až na poslední zápas s lídrem ligy téměř neprohrává. Na tuto prohru čekala dva měsíce. Astaně se nevydařil vstup do Konferenční ligy, když z Chorvatska odjela z debaklem a v kazašské lize to taky neměli svaté.

Více než 2,5 gólu

Oba týmy mívají v poslední době gólové góly. V zápasech Astany jsme hned čtyřikrát z posledních pěti zápasů viděli aspoň tři branky. U Viktorky pak třikrát, ale ve dvou z nich vstřelila hned více než pět gólů.

Analýza zápasu Astana – Plzeň

Astana

Astaně nevyšel vstup do evropských pohárů, když na půdě Dinama Záhřeb odešla z pětigólovým debaklem. V kazašské Premier League, která nehraje podle sezón, ale podle let, se už sezóna blíží ke konci a Astanu nejspíš uvidíme v Evropě i příští rok, ale poslední zápasy zas tak ideální nebyly. V tom posledním třeba prohrála se třetím Aktobe, které se jí přiblížilo na rozdíl bodu a ještě to může ohrozit pozici Astany pro kvalifikaci v příští sezóně. Astanu by nějaké velké absence proti Plzni trápit neměly.

Plzeň

Plzeň sice bojovala proti Spartě, ale nedokázala silného lídra ligy zkrotit a přiblížit se mu tak v tabulce. Sparta byla v zápase lepším týmem a po zásluze vyhrála, ale musíme říct, že měla Plzeň, hlavně v závěru, velkou smůlu a Sparta se hodně zpotila, aby balón nakonec do brány nepadl. Zápas začal velmi rychle už ve druhé minutě viděl Staněk ve své bráně gól z kopačky Laciho. Plzeň dokázala zásluhou Durosnimiho srovnat, ale hned minutu na to přidal další gól Sparty Kuchta. Plzeň pak viděla smolnou ruku před jejím gólem, který tak VAR nemohl uznat. Druhý poločas šel ve stejném duchu, ale už však bez branek. Největší šance Plzně přišla v poslední minutě, kdy už letěl balón do brány pro srovnání, ale na poslední chvíli ho vyškrábl obránce Martin Vitík. Plzni bude chybět Havel a Pernica.

Často kladené otázky Astana – Plzeň tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 5.10. v 16:30 v Astaně v Astana Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Sport 2, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude dnes oznámena.

