AS Řím – Neapol: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

V Serii A na náš v předvánočním šlágru 17. kola čeká zajímavé utkání o pátou příčku v ligové tabulce.

AS Řím – Neapol kurzy

AS Řím – Neapol tipy

Remíza

Naším tipem pro tento zápas je, že uvidíme vyrovnané utkání mezi Římem a Neapolí. Oba týmy mají momentálně podobnou výkonnost a v ligové tabulce je dělí pouhé dva body z páté na sedmou příčku.

Méně než 2,5 gólu

Zároveň od tohoto zápasu očekáváme malý počet branek, tedy výsledek maximálně 1:1 a více než dvě branky tak neuvidíme. v Posledních pěti vzájemných utkáních jsme tuto statistiku viděli hned čtyřikrát.

Analýza zápasu AS Řím – Neapol

AS Řím

Mourinhův Řím posledně padl v Bologni, která letos prožívá jednu ze svých nejlepších sezón, když se dokázala dostat již na čtvrtou příčku, která by jim případně zajistila účast v Lize mistrů pro příští sezónu. Zápas byl statisticky velmi vyrovnaný, ale Bologna zvládla z minima vytěžit absolutní maximum. Vystřelila na bránu pouze dvakrát, což jí stačilo na obě branky v tomto utkání. Ta první přišla v první půli, když se ve 37. minutě trefoval Nikola Moro. Tohle vedení vydrželo do startu druhé půle, na jejímž startu přišla druhá a poslední branka tohoto zápasu. Vlastní branku si dal Rasmus Kristensen a vedení 2:0 Bologna udržela až do samotného závěru. AS Řím bude v zajímavém zápase bez Abrahama, Kumbully, Smallinga, Dybaly, Azmouna, Spinazzoly a Manciniho.

Neapol

Neapoli se poslední ligové utkání vydařilo skvěle. Byla lepší než soupeř po celé utkání. Proti Cagliari ji to však na první branku trvalo a navíc jsme ji v první půli neviděli, když obě branky zůstaly nedotčeny. Ve druhé půli přišla velká defenzíva soupeře Neapole. Tlak a aktivita se však vyplatila v 69. minutě, kdy se trefil Victor Osimhen. Cagliari i přes malý počet šancí dokázalo najít rychlou odpověď a o dvě minuty později srovnával Pavoletti. Neapol si výhru vzít nenechala a tak to byla znovu ona, která po krásném momentu a jeho asistenci na gól Kvaratskhelii šla do konečného vedení 2:1. Neapoli bude v hlavním městě chybět Olivera, Elmas a Cajuste.

Často kladené otázky AS Řím – Neapol tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas AS Řím – Neapol?

Zápas AS Řím – Neapol se bude hrát 23.12. ve 20:45 v Římu na Olympijském stadionu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou naleznete u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Andrea Colombo.

