AS Řím – Leverkusen tipy na Evropskou ligu

Řím bude v prvním zápase letošního semifinále Evropské ligy hostit doma německý Leverkusen. Oba týmy v poslední době docela výsledkově upustily, ale v pohárové Evropě to vždy může vypadat jinak. Naše AS Řím – Leverkusen tipy si můžete přečíst v tomto článku:

AS Řím – Leverkusen tipy

Neprohra AS Řím

Řím v poslední době nebyl v dobré formě a už čtyři zápasy nevyhrál. Pouze jeden z nich doma však prohrál. Domácí zápasy mělo AS vždy lepší a myslíme si, že si tento důležitý domácí zápas pohlídají vzhledem k špatné formě obou týmů.

Remíza v poločase

I když si myslím, že Řím tento zápas neprohraje, proti Leverkusenu nebudou mít lehkou práci, zvláště když hosté mají v poslední době podobnou formu jako soupeř. Takže naše druhá předpověď pro tento zápas je, že týmy budou v poločase remizovat.

Analýza zápasu AS Řím – Leverkusen

AS Řím

Po těžké sérii zápasů v Serii A, ve kterých se jim nepodařilo vyhrát, což jsou nyní čtyři zápasy v řadě, se bude Řím snažit vyhrát Evropskou ligu, aby si zajistil místo v Lize mistrů. Pokud někdo ví, jak vyhrát Evropskou ligu, je to právě Jose Mourinho, takže fanoušci Říma jistě doufají v povedený poslední kus sezóny. Řím jde do semifinále se Leverkusenem bez Karsdorpa a Kumbully.

Leverkusen

Leverkusen trochu sešel z dobré formy a po dlouhé řadě bez prohry, prohrál v domácím zápase s Kolínem. V lize se tímto výsledkem už připravil o šanci vybojovat si Ligu mistrů výsledkem v tabulce a jedinou šancí se do soutěže kvalifikovat, je přes výhru Evropské ligy. Leverkusenu bude v semifinále chybět Lunev a Schick.

Často kladené otázky AS Řím – Leverkusen tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas AS Řím – Leverkusen?

Zápas mezi Římem a Leverkusenem se bude hrát 11.5. ve 21:00 na Stadio Olimpico.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Řím kvůli špatné formě v lize spadl na sedmou příčku a na čtvrté místo už ztrácí pět bodů. Stále je v lize v boji o Evropskou ligu a Konferenční ligu, ale sedmé místo by je z těchto soutěži vyřadilo a Evropská liga tak může být jedinou možností pro Řím, jak se do pohárové Evropy dostat. Leverkusen na šestém místě ztrácí tři kola před konecm osm bodů na páté a čtvrté místo a na týmy za ním má pár bodový náskok, takže v lize už bojuje pouze o Evropskou ligu. Do Ligy mistrů se může kvalifikovat pouze přes Evropskou ligu.

