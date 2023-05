AS Řím – Inter tipy na Serii A

Řím doma přivítá Inter v důležitém zápase o Ligu mistrů. Inter se vrátil do formy a před zápasem s Římem je označován za favorita. Naše AS Řím – Inter tipy si můžete přečíst v tomto článku:

AS Řím – Inter tipy

Více než 2,5 gólu

Inter Milán se v útoku v posledním zápase vyřadil, o čemž svědčí jeho výhra 6:0 ve Veroně v polovině týdne. Toto vítězství s velkým náskokem přineslo jejich nedávný počet gólů 12 za pouhé tři zápasy a Inter bude v sobotu věřit, že přes obranu Říma bude mít podobnou útočnou sílu.

Neprohra Interu

AS se přestalo dařit a nevyhrálo ani jeden z posledních tří zápasů. Inter vyhrál poslední tři zápasy a ten poslední vysokým výsledkem. V tomto zápase je Inter znovu favoritem a tento zápas nejspíš neprohraje.

Analýza zápasu AS Řím – Inter

AS Řím

AS včera po kontroverzi s rozhodčím remizovalo s Monzou. V tomto zápase byla Řím lepší většinu zápasu, ale na výhru to nestačilo. Oba góly padly v prvním poločase a ve druhém to Monza zvládla ubránit na remízu. Řím bude bez El Shaarawyho, Kumbully a Celika.

Inter

Inter v posledním zápase vyhrál 6:0 nad Veronou a byla to jejich nejvyšší výhra v této sezóně. Do zápasu s Římem jdou jako favoriti na výhru, a pokud si udrží formu z posledních zápasů, tak by měli porazit i Řím. Inter jde do zápasu s Římem bez Dalberta, Gosense a Škriniara.

Poslední vzájemné zápasy

1.10. 2022 | Inter 1:2 Řím

23.4. 2022 | Inter 3:1 Řím

8.2. 2022 | Inter 2:0 Řím

4.12. 2021 | Řím 0:3 Inter

12.5. 2021 | Inter 3:1 Řím

Často kladené otázky Řím – Inter tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Řím – Inter?

Zápas mezi Římem a Interem se bude hrát 6.5. v 18:00 na Olympijském stadionu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Inter se už vyhoupl na čtvrté místo v ligové tabulce a čekají ho důležité zápasy v boji o Ligu mistrů. Řím je sedmý, ale na čtvrtý Inter ztrácí pouze dva body. Tento zápas je může před ně posunout.

