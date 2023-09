AS Řím – AC Milán: Tipy, sestavy a kde zápas sledovat

Serii A čeká tento víkend už třetí kolo a to začíná v pátek velkým šlágrem mezi Mourinhovým AS Římem a AC Milánem. AS se po dvou zápasech trápí s jedním bodem, zatímco AC drží stoprocentní bilanci na vrcholu tabulky. Naše AS Řím – AC Milán tipy si můžete přečíst v tomto článku:

AS Řím – AC Milán kurzy

AS Řím – AC Milán tipy

Výhra Milána

AC Milán je teď ve skvělé formě a první dva ligové zápasy vyhrál se skórem 6:1. Římu se nedařilo, prohrál totiž s Veronou a remizoval se Salernitanou. Pro Řím není ani lichotivá statistika, ve které už sedm zápasů v řadě s AC nevyhrál. Milánští navíc vyhráli už čtyři zápasy v řadě.

Více než 2,5 gólu

Tento zápas vidíme gólově. V posledních šesti zápasech obou týmů jsme hned pětkrát viděli aspoň tři góly. Navíc v každém z posledních pěti obou celků padl gól na obou stranách a my to podobně vidíme pro tento zápas.

Analýza zápasu AS Řím – AC Milán

AS Řím

Římu se v lize zatím nedaří a vypadalo to tak i v posledním zápase s Veronou. V tomto zápase dominoval Řím, ale ten nedokázal aktivitu proměnit v góly. Z 23 střel proměnila Mourinhová strana pouhou jednu branku. K tomu patřilo i 72% držení míče na jeho straně. Za Veronu zářil slovenský reprezentant Ondrej Duda, který první gól vstřelil a u druhého si připsal asistenci, čímž zařídil výhru a stal se hráčem zápasu. Za AC vstřelil v 56. minutě gól Aouar, ale to na výhru nestačilo. Řím jde do těžkého zápasu bez Abrahama, Azmouna, Dybaly, Kumbully, Sanchese a Zalewskiho.

AC Milán

AC to naopak od Říma potvrdilo v posledním zápase útočnou kvalitu i dobrou formu, když čtyřmi góly rozstřílelo Turín. První gól a druhý v ligové sezóně si připsal Pulišić. O pár minut později však srovnal Schuurs. Do poločasu stihli v závěru připsat góly Giroud z penalty a po něm Hernández, takže šlo AC do kabin za stavu 3:1. Vítězný gól ve druhém poločase vstřelil znovu z penalty Olivier Giroud. AC do Říma jede pouze bez Bennacera.

Často kladené otázky AS Řím – AC Milán tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas AS Řím – AC Milán?

Zápas AS Řím – AC Milán se bude hrát 1.9. ve 20:45 v Římě na Stadio Olimpico.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas bude vést Antonio Rapuano.

