Arsenal – Tottenham: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Tuto neděli je evropský fotbal jen nabitý dobrými zápasy a po derby “S” přijde v Anglii derby o Severní Londýn mezi Arsenalem a Tottenhamem. Naše Arsenal – Tottenham tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Arsenal – Tottenham kurzy

Arsenal – Tottenham tipy

Remíza

Naším prvním a trochu odvážnějším tipem pro londýnské derby je, že uvidíme remízu těchto dvou celků. Týmy mají momentálně podobnou formu a v tabulce jsou od sebe pouze rozdílem skóre a my si myslíme, že to tak po tomto zápase zůstane.

Oba týmy vstřelí gól

Druhým tipem pro zápas Arsenal – Tottenham je branka obou těchto týmů. V zápasech Tottenhamu jsme tuto statistiku viděli v posledních devíti zápasech hned sedmkrát. Arsenal tuto sezónu ve zhruba polovině zápasů.

Analýza zápasu Arsenal – Tottenham

Arsenal

Arsenal v posledním zápase začal svou pouť Ligou mistrů po sedmi letech a dle očekávání z toho byl vydařený zápas. Arsenal začal letošní evropskou sezónu proti nizozemskému PSV a už v osmé minutě z toho bylo vedení po prvním gólu v Lize mistrů od Bukayo Saky. Hned na to se se svými góly přidali Trossard a Jesus, do poločasu tak šli Gunners s vedením 3:0. Ve druhé půli už Arsenal se svým tempem zpomalil a za celých 45 minut vystřelil na bránu jednou. To i tak stačilo na čtvrtý gól z kopačky Odegaarda. Domácí fanoušci se tak mohli těšit z výhry 4:0. Arsenalu bude v derby chybět Timber a Partey

Tottenham

Tottenham svůj poslední zápas odehrál v Premier League, protože se letošní sezóny evropských pohárů neúčastní. Tento ligový zápas i tak vypadal černě, ale přinesl závěr se zajímavou otočkou, díky které mohli domácí slavit tři téměř ztracené body. Tottenham svého soupeře neskutečně tlačil, ale gólově se nedařilo. Sheffieldu skvěle vycházely protiútoky a gólový úspěch to pro ně přineslo v 73. minutě, kdy se trefil Gustavo Hamer. Pro Spurs tento zápas vypadal ztraceně, ale zachránilo je dlouhé prodloužení. V 98. minutě prvně srovnal Richarlison a o nějakou minutu později dokonal nemožný obrat v nastavení Kulusevski. Vydřená, ale zasloužená výhra 2:1 pro “Kohouty”. Proti Arsenalu jde Tottenham bez Gila, Perisice, Lo Celsa, Bentancura a Sessegnona.

Často kladené otázky Arsenal – Tottenham tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Arsenal – Tottenham?

Zápas Arsenal – Tottenham se bude hrát 24.9. v 15:00 v Londýně na Emirates Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede Robert Jones.

