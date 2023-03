Arsenal – Sporting tipy na Evropskou ligu

Arsenal si z Portugalska v prvním zápase tohoto osmifinále odvezl remízu a teď potřebuje vyhrát, aby mohl v Evropské lize pokračovat. Oba týmy mají momentálně skvělou formu a čeká nás zajímavý zápas i přes to, že jsou domácí favority. Naše Arsenal – Sporting tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Arsenal – Sporting tipy

Výhra Arsenalu a více než 2,5 gólu

Bez ohledu na to, jak skončil první zápas, je tento tip založen hlavně na domácí formě Arsenalu. Pět zápasů ze sedmi, které odehrál Arsenal v domácím prostředí, přineslo více než 2,5 gólu. Sporting je v lize čtvrtým nejlépe útočícím týmem a Arsenalu už dokázal v prvním zápase vstřelit dva góly. Další by mohl přidat v odvetě.

Oba týmy vstřelí gól

Znovu pro tento zápas tipujeme góly na obou stranách, protože tomu bylo v posledním zápase stejně a není žádný důvod, aby se tak nestalo i v odvetě. Arsenal bude hrát svůj fotbal, což Sportingu dovolí se dostat na jejich území a třeba nějaký gól při troše štěstí vstřelit.

Analýza zápasu Arsenal – Sporting

Arsenal

Poté, co prošel Arsenal horší formou, je už zpět, pokud jde o jejich útok na titul v Premier League. Vyhráli pět zápasů v řadě a vedou ligu s pětibodovým náskokem před jediným rivalem o titul Manchesterem City. Jsou však také favority k postupu v Evropské lize. Londýnský tým hrál nerozhodně při náročné návštěvě Lisabonu a v odvetě bude favoritem. Mohamed Elneny a Edward Nketiah by se kvůli zranění neměli do zápasu zapojit.

Sporting

Na rozdíl od Arsenalu, Sporting v této sezóně ligový titul nezíská, je příliš daleko od vedoucí Benficy, která drží první místo. Bojují však o Ligu mistrů a mají ještě hodně práce, aby se tak stalo, takže jejich pozornost není zaměřena pouze na Evropskou ligu. V prvním zápase proti Arsenalu uhráli remízu a v odvetě hrají venku, takže vyhrát v Londýně bude těžký úkol. Očekává se, že Antonio Adan, Hector Bellerin a Daniel Braganca zápas vynechají.

Poslední vzájemné zápasy

9.3. 2023 | Sporting 2:2 Arsenal

8.11. 2018 | Arsenal 0:0 Sporting

25.10. 2018 | Sporting 1:0 Arsenal

Často kladené otázky Arsenal – Sporting tipy

Kdy a kde bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 16.3. ve 21:00 na Emirates Stadium.

Kde můžu sledovat zápas Arsenal – Sporting?

Zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport.

Jaká je vzájemná bilance těchto dvou soupeřů?

Tito soupeři se potkali celkem 3x, z čehož 2x vyhrál Arsenal a 1x přišla remíza.

