Arsenal – Sevilla: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Arsenal si tímto kolem může v případě výhry zajistit výhru za určitých výsledků v této skupině, ale při maximálních bodech by to bylo velmi pravděpodobné. Naše Arsenal – Sevilla tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Arsenal – Sevilla kurzy

Arsenal – Sevilla tipy

Více než 2,5 gólu

Arsenal i Sevilla prožívají v poslední době poměrně gólové zápasy. Stejně na tom byl ten poslední vzájemný dva týdny zpět, kdy se tyto dva týmy utkaly ve Španělsku. Posledních pět vzájemných zápasů vždy nabídlo minimálně tři branky. Posledních pět zápasů Arsenalu tuto statistiku nabídlo čtyřikrát a u Seville to bylo třikrát.

Výhra Arsenalu

Arsenalu se sice nepodařily poslední dva zápasy v lize a poháru, ale dlouhodobě je na tom velmi dobře. Sevilli se letos moc nedaří a na ligovou výhru čeká od září. V Lize mistrů na výhru navíc španělský celek čeká.

Analýza zápasu Arsenal – Sevilla

Arsenal

Arsenal naposledy neodehrál vůbec dobré utkání. Sice v zápase nastala kontroverze, ale následné analýzy ukázaly, že byl jediný gól v zápase uznán správně, i když v zápase nastaly další kontroverzní situace. Arsenal v celém zápase vystřelil pouze jednou na bránu a tato malá aktivita se jim nevyplatila, protože na to doplatil ve druhém poločase, kdy se do jejich brány prosadil jediným gólem Gordon a získal tak cennou výhru pro Newcastle. Arsenal jde do domácího zápasu se Sevillou bez Timbera, Parteyho, Jesus, Smitha Rowa a nejspíš bez Odegaarda.

Sevilla

Sevilli nevyšel poslední venkovní ligový zápas. S Celta Vigou se spíše trápila a z toho tento výsledek také vyplynul. Pro Sevilli to proti sestupové Celtě byla povinnost, ale ta však nevyšla. Sevilla prohrávala už ve 22. minutě, kdy se trefil Starfelt. I tak si Sevilla nedokázala vytvořit s držením míče 70% žádné šance, a tak se zmohla k jedinému gólu En-Nesyriho z 84. minutě, který týmu zajistil aspoň bod z tohoto nic moc zápasu. Sevilli bude chybět Marcao.

Často kladené otázky Arsenal – Sevilla tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 8.11. ve 21:00 v Londýně na Emirates Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Nova Sport 3, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Istvan Kovacs.

