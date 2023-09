Arsenal – Man. United: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Tento víkend se v Premier League dočkáme velkého šlágru, ve kterém se doma utká Arsenal s Manchesterem United. Start obou týmu do nového ročníku hodnotíme spíše neutrálně. Naše Arsenal – Man. United tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Výhra Arsenalu

Arsenal je dle našeho názoru v lepší formě, než Manchester United, který měl docela zvláštní výkony v prvních kolech, ale vyšel z nich se šesti body a to se štěstím. Arsenal ten v posledním kole trochu ztratil, ale oproti United na tom byl herně poměrně kvalitně. Arsenal navíc neprohrál už šest zápasů v řadě

Více než 2,5 gólu

Naším druhým tipem pro tento zápas mezi Arsenalem a Man. United je, že uvidíme aspoň tři góly. Tuto statistiku jsme viděli ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů a tyto zápasy přinašely vždy kvalitní podívanou, což očekáváme i od tohoto, ve kterém si myslíme, že bude mít Arsenal značně navrch.

Analýza zápasu Arsenal – Man. United

Arsenal

Arsenal v posledním zápase pouze remizoval přes to, že nad svým soupeřem neskutečně dominoval. Zápas s Fulhamem skončil 2:2 se záchranou výsledku od Arsenalu ke konci zápasu, ale statistika výsledku neodpovídá. 3.20 xG ku 0.56 na straně Fulhamu, 11 střel na bránu ku třem. Chyběla kvalita v zakončení, ale musíme také vyzdvihnout výkon Bernda Lena, který se stal hráčem zápasu. Fulham šel už v první minutě do vedení zásluhou Andrease Pereiry a stav 0:1 vydržel až do 70. minuty, kdy se z penalty dokázal proměnit Bukayo Saka. O dvě minuty později navíc poslal Gunners do vedení Nketiah po nádherné přihrávce od Vieiry. Stav 2:1 však Arsenal nedokázal doma udržet i přes to, že měl na hřišti o hráče více. Tři minuty před koncem se totiž prosadil Joao Palhinha, pro kterého to nejspíš byl poslední zápas za Fulham. Arsenalu bude doma chybět Timber a Nketiah.

Man. United

Ještě černěji to vypadalo v posledním kole s Manchesterem United, pro který začal katastrofálně domácí zápas s Nottinghamem Forest. Už ve čtvrté minutě prohrávali Red Devils 0:2 po gólech Awoniyiho a Bolyho, což bylo nejrychleji v historii, kdy šli v domácím zápase Premier League do dvougólové ztráty. V 17. minutě snížil Eriksen a už to zas vypadalo o něco lépe. Do druhého poločasu vstoupilo United také lépe a hned ze startu se prosadil Casemiro. Obrat dokonal kapitán United Bruno Fernandes, který svůj tým poslal do vedení a závěrečného stavu 3:2 z penaltového kopu. Man. United má katastrofální absenci. V Londýně jim bude chybět Heaton, Malacia, Shaw, Varane, Mainoo, Mount a Diallo.

Často kladené otázky Arsenal – Man. United tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 3.9. v 17:30 v Londýně na Emirates Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Canal+ Sport, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Anthony Taylor.

