Arsenal – Man. City: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Čeká nás jedno z nejzajímavějších kol v této sezóně Premier League. Arsenal se doma utká s Manchesterem City, ale za určitých výsledků se na prvním místě může po tomto kole objevit kdokoliv z TOP4. Naše Arsenal – Man. City tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Arsenal – Man. City kurzy

Arsenal – Man. City tipy

Více než 2,5 gólu

Ve šlágru kola nás čeká gólový zápas a naším tipem je, že v tomto zápase uvidíme minimálně tři branky. V zápasech Arsenalu se tak stalo čtyřikrát z posledních pěti zápasů. U City tomu tak bylo šestkrát v posledních osmi zápasech.

Oba týmy vstřelí gól

Také tipujeme minimálně jednu branku pro oba týmy. Stalo se tak ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů. Stejná statistiky platí v zápasech Arsenalu. U City znovu šestkrát v posledních osmi zápasech.

Analýza zápasu Arsenal – Man. City

Arsenal

Arsenal si užil poslední ligový zápas na hřišti Bornemouthu, který zvládli ovládnout poměrně vysoko a prosadila se nečekaně i jedna z nových kritizovaných tváří. Začal pro Arsenal začal dobře a už v 17. minutě se trefil Bukayo Saka. Do poločasu pak z penalty přidal ještě Odegaard. Na začátku druhé půle to bylo znovu z penalty, ale tentokrát kopal Havertz a dokázal se konečně za Arsenal prosadit. Na vítězný gól jsme si pak museli počkat až do poslední minuty, kdy skóre uzavřel White. Arsenalu bude chybět Gabriel a Martinelli.

Man. City

City bylo v posledním zápase dopředu mimo a nedokázalo vyhrát i přes obří počet střel a šancí. Na půdě Wolves z toho bylo prvně vedení domácích po smolném vlastním gólu Rúbena Diase. Manchester City se srovnání dočkal až ve druhé půli. Netrefil se nikdo jiný než Julián Alvarez. Když už to vypadalo, že se zápas přesypuje v prospěch City, udeřil za Vlky Hwang jedinou střelou na bránu od jeho týmu v zápase a tento gól byl také vítězným. City si tak odvezlo první prohru v ligové sezóně a dalo tak možnost ostatním týmům v TOP4, se na ně dotáhnout. City jde do zápasu bez De Bruyna a Rodriho.

Často kladené otázky Arsenal – Man. City tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 8.10. v 17:30 v Londýně na Emirates Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Canal+ Sport, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas povede Michael Oliver.

