Argentina – Saúdská Arábie tipy na Mistrovství světa 2022

Prvním zápasem třetího herního dne bude duel mezi Argentinou a Saúdskou Arábií v rámci skupiny C na MS ve fotbale 2022.

Argentina Saúdská Arábie tipy na zápas

Argentina je dvounásobný mistr světa a letos by se opět ráda vrátila na trůn po více než 35 letech. V Brazílii v roce 2014 se dostala do finále, ale titul nezískala. Messi jako největší hvězda Argentiny bude letos na MS hrát naposled a určitě by rád zvedl nad hlavu nejcennější trofej. Kurzy v prvním zápase jednoznačně stojí na straně jihoamerického týmu.

Saúdská Arábie byla na MS ve fotbale již několikrát, ale nikdy se jí nepovedlo dostat se moc daleko. Jenom v roce 1994 postoupila ze skupiny, ale jinak vždy skončila v ní. Letos je ale ve skupině s Argentinou, Polskem a Mexikem, takže její šance na postup jsou opět minimální.

Analýza zápasu Argentina – Saúdská Arábie

Kdybychom měli mluvit o jedné z nejlepších fotbalových zemí na světě, tak Argentina by mezi nimi určitě byla. Tato krajina dokázala vyhrát MS ve fotbale již dvakrát, a určitě se nechystá s tím přestat. Jako aktuálně jeden z nejlepších týmů Jižní Ameriky, pomýšlí Argentina i na zisk nejcennější fotbalové trofeje. Dokázala vyhrát poslední Copa América, takže dává jasně najevo, že je v dobré formě. Je téměř jisté, že letošní MS budou posledními pro megahvězdu Lionela Messiho, a proto by rád získal nejcennější trofej. Kromě něj má ale Argentina ve svých kruzích mnoho kvalitních hráčů. Patří mezi ně například brankář Martinez, obránci Molina, Otamendi, Acuna či Romero, záložníci De Paul, Mac Allister, Paredes a útočníci Messi, Martinez a Di Maria. Po všech stránkách by si tato sestava měla se Saúdskou Arábií poradit.

V kruzích Saúdské Arábie se známá jména hledají o něco obtížněji. I když nemají moc silný tým, dost často se jim povede přebojovat na mistrovství. Za zmínku stojí jména jako Al-Owais, Al-Shahrani, Kanno či Al-Buraikan.

Sázky na zápas Argentina – Saúdská Arábie (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 2.28

Více než 2.5 – 1.66

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.80

Ne – 1.42

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.57

Ne – 2.36

Poslední vzájemné zápasy

I když se Argentina se Saúdskou Arábií na MS ve fotbale ještě nikdy neutkali, tak oba mají za sebou spoustu zápasů na tomto šampionátu. Letos se ale jejich cesty poprvé protnou a započne se historie vzájemných zápasů mezi nimi.

Argentina – Saúdská Arábie MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Rádi byste si tento zápas vychutnali živě v rámci nějakého přenosu? Tak potom byste měli vědět, že zápas bude vysílat ČT Sport a zároveň bude k dispozici i přenos v kterékoliv sázkové kanceláři, kde je ale podmínkou mít aktivní sázku. Zápas se koná v úterý 22. 11. 2022 večer v 11:00.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Utkání mezi Argentinou a Saúdskou Arábií se bude hrát na Lusail Iconic stadionu, který byl otevřen přesně před rokem a má kapacitu pro až 80 000 diváků.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

V případě, že byste si na tento zápas rádi vsadili a udělali ho tak o něco zajímavější, tak šanci máte v jedné ze sázkových kanceláří, kterým se dá důvěřovat – Betano, SynotTip a Fortuna.

Koho v zápase Argentina Saúdská Arábie tipy favorizují?

Úplně jasným favoritem na vítězství v tomto zápase je dvounásobný šampión z Argentiny.