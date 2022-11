Argentina – Mexiko tipy na Mistrovství světa 2022

Argentina se bude chtít odrazit vítězstvím proti Mexiku poté, co utrpěla potupnou porážku 2:1 proti Saúdské Arábii. Mexiko také usiluje o vítězství po bezbrankové remíze s Polskem. Naše sázkařské tipy na zápas Argentina – Mexiko si můžete přečíst v tomto článku:

Argentina – Mexiko tipy

Argentina vyhrála šest z posledních sedmi zápasů proti Mexiku a proti tomuto konkrétnímu soupeři neprohrála ani jeden zápas od roku 2004. Jihoameričané možná prohráli svůj úvodní zápas proti Saúdské Arábii, ale můžete se vsadit, že odpoví se spoustou vášně a nadšení. Mexiko vypadalo proti Polsku bezzubě a nezdá se, že by v sobě mělo stejnou cílovou hrozbu jako na předchozích mistrovstvích světa. Martinez prožívá další skvělou sezónu s Interem Milán a v úvodním zápase Argentiny proti Saúdské Arábii vstřelil útočník dva góly, ale bohužel byly z ofsajdu. Slušný výkon frontmana Interu Milán byl zastíněn šokující porážkou jeho týmu, ale myslíme si, že skóruje proti Mexiku a vrátí jeho tým na vítěznou vlnu.

Analýza zápasu Argentina – Mexiko

Nikdo se zdravým rozumem si nemyslel, že by Saudská Arábie měla porazit Argentinu, ale stalo se. Argentina začala zápas dobře, Messi proměnil penaltu, ale zdálo se, že řada gólů z ofsajdu tvrdě zasáhla argentinský tým a ve druhém poločase je hráči Saúdské Arábie přehráli zasloužili si vyhrát. Argentina prostě musí odpovědět výhrou proti Mexiku a my věříme, že ano, ale pokud ne, Messiho kariéra na mistrovství světa skončí velmi kysele.

Mexiko uhrálo bezbrankovou remízu s Polskem, což po překvapivé prohře Argentiny nemusí vypadat jako špatný výsledek. Samotná hra však byla špatná a Mexiko i Polsko se budou muset ve zbytku skupinové fáze snažit, pokud se chtějí dostat z této skupiny a postoupit na mistrovství světa dál, protože jen pevná obrana nestačí. Mexiko potřebuje ze svých útočníků dostat více a to by mohlo být složité, protože jejich nejlepší útočník Jimenez tuto sezonu příliš fotbalu nehrál.

Sázky na zá pas Arg entina – Mexiko (Fortu na)

Myslíme si, že v prvním poločase padne více než 1,5 gólů. (3.00)

Výsledek v prvním poločase

Argentina – 2.18

Remíza – 2.23

Mexiko – 4.40

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.78

Více než 2,5 – 2.10

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.10

Ne – 1.71

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.82

Ne – 1.96

Predikce na zápas Argentina – Mexiko

Argentina se potřebuje po špatném startu odrazit výhrou a my si myslíme, že se jim to podaří. Mexiko odehrálo velmi špatný zápas proti Polsku a bod jim zachránil brankář Ochoa chycenou penaltou. Kolem Messiho se letos poskládal lepší tým než v roce 2018, ale znovu to má velmi těžké, když byl proti Saudské Arábii jediným střelcem svého týmu.

Často kladené otázky Argentina – Mexiko tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 26.11. ve 20:00 na stadionu Lusail.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

