Argentina – Francie tipy na Mistrovství světa 2022

Finále MS 2022 v Kataru mezi Argentinou je na programu v neděli odpoledne a bude stát za to.

Argentina Francie tipy na zápas

Argentina je opět ve finále Mistrovství světa a Messiho od zisku nejcennější trofeje dělí už jenom jeden zápas. V semifinále si poradila s Chorvatskem, nad kterým jednoznačně dominovala. Ve finále má ale šance na výhru stejné jako Francie.

Francie ve středu v semifinále zdolala největší překvapení turnaje – Maroko. Výhra 2:0 posunula Francii o krůček blíž k zisku trofeje dvakrát v řade, co se již dlouho nikomu nepovedlo. Stojí ale proti ní Argentina, a proto má kurzy na výhru identické.

Analýza zápasu Argentina – Francie

Vstup Argentiny do turnaje byl skutečně hektický. Finalista začal prohrou se Saúdskou Arábií, a mnozí říkali, že nepostoupí ani ze skupiny. Naštěstí se jednalo jenom o chvilkové zaváhání, a Argentina tak dokázala postoupit z prvního místa ze skupiny C. O tom, že bude jedním z favoritů letošních MS v Kataru všechny přesvědčila svými pevnými nervy v čtvrtfinálovém zápase a penaltovém rozstřelu proti Nizozemsku. V semifinále proti Chorvatsku ukázala Argentina již rozvážnost a kvalitu vyspělé fotbalové země a my věříme, že stejný výkon ukáže i ve finále. V něm totižto stojí proti Francii, která by chtěla dosáhnout na nejcennější fotbalovou trofej dvakrát za sebou. Celý fotbalový svět ale přeje zisk trofeje Lionelovi Messimu, pro kterého je letošní šampionát jeho posledním.

Francie měla v semifinále lehčího soupeře, ale to nic nemění na tom, že je ve finále zaslouženě. Má hvězdnou sestavu, která určitě má šance na to aby v nedělu dominovala. V zápase proti Argentině ale bude důležitý každý jeden balón, jelikož i ta menší chybička může být pro jeden i druhý tým osudová. Jedna věc je ale jistá – ať už vyhraje jeden nebo druhý tým, tak se toto finále zapíše do historie. Buď jako MS, které dokázal Messi s Argentinou vyhrát, nebo jako druhé MS v řadě, které Francie vyhrála. Naposledy se to povedlo Brazílii v letech 1958 a 1962.

Sázky na zápas Argentina – Francie

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.58

Více než 2.5 – 2.45

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.95

Ne – 1.82

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.06

Ne – 1.74

Poslední vzájemné zápasy

Argentina se s Francii v historii utkala celkově již 5x. Remíza se sice nezrodila ani v jednom z těchto zápasů, za to Argentina dokázala dominovat až 4x, zatím co Francie jenom jednou. Důležité ale je, že poslední vzájemný zápas vyhrála právě Francie.

30. 6. 2018 | Argentina – Francie 3:4

11. 2. 2009 | Argentina – Francie 2:0

7. 2. 20007 | Argentina – Francie 1:0

6. 6. 1978 | Argentina – Francie 2:1

15. 7. 1930 | Argentina – Francie 1:0

Argentina – Francie MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Jestli byste se rádi na tento duel podívali v živém přenose, tak můžete tak učinit prostřednictvím vysílání na ČT Sport, jelikož Česká Televize měla letos práva na téměř všechny zápasy MS 2022 v Kataru. Pro ty co preferují živé vysílání v rámci sázkových kanceláří, je ale nutné vědět, že podmínkou pro toto sledování je aktivní sázka. Finálový zápas je na programu v neděli 18. 12. 2022 v 16:00 našeho času.

Často kladené otázky

Kde se bude toto utkání hrát?

Vůbec poslední zápas těchto Mistrovství světa se bude hrát na symbolickém Lusail Stadium, který byl otevřen v září tohoto roku a má celkovou kapacitu pro až 88 966 diváků.

Kde si můžu na toto utkání vsadit?

V případě, že byste si rádi na tento duel podali sázku, tak doporučujeme využít služeb jedné ze sázkových kanceláří, kterým se dá důvěřovat – Betano, SynotTip a Fortuna.

Koho v utkání Argentina Francie tipy favorizují?

Kurzy na tento zápas jsou téměř identické, takže není zde žádný favorit.