Argentina – Chorvatsko tipy na Mistrovství světa 2022

Messiho sen zvednout pohár Mistra světa zůstává i nadále reálnou možností poté, co Argentina porazila Nizozemsko na penalty v napínavém čtvrtfinále. Jihoameričané se neutkají s Brazílií, jak se očekávalo, protože Chorvatsko vyřadilo favorita soutěže na penalty po remíze 1:1. Naše tipy na semifinále Argentina – Chorvatsko si můžete přečíst v tomto článku:

Argentina – Chorvatsko tipy

Vzájemné zápasy mezi těmito dvěma zeměmi jsou vyrovnané po pěti střetnutích, přičemž si každý tým připsal dvě výhry, remízu a dvě porážky. Chorvatsko na posledním mistrovství světa porazilo Argentinu 3:0. Argentina vypadá dopředu velmi dobře a až do posledních chvil proti Nizozemcům byla silná i vzadu. Chorvatsko nenabízí tolik gólové hrozby jako Nizozemci, ale mělo by být těžší ho rozebrat. Přesto očekáváme, že Jihoameričané postoupí do finále.

Messi možná není tím hráčem, jakým býval, ale stále má větší kvalitu než většina hráčů na jakémkoli fotbalovém hřišti, jak jsme viděli proti Nizozemcům, kde fantastickou přihrávkou poslal Molinu k snadnému zakončení. Navíc přidal gól z penalty. Myslíme si, že v semifinále proti Chorvatsku vstřelí další gól.

Analýza zápasu Argentina – Chorvatsko

Argentina vedla a vypadalo, že jejímu postupu nic nezabrání. Gól od Moliny a penalta Messiho poslala Argentince do dvougólového vedení, do konce zbývalo pouhých 17 minut, ale van Gaal vyslal svou tajnou zbraň Weghorsta, který nejprve vyslal nádhernou gólovou hlavičku v 83. minutě, čímž snížil na 1:2 a poslední akcí zápasu, která byla neskutečně sehraná, poslal zápas do prodloužení. Argentina vypadala ohromeně, ale dokázala vydržet prodloužení a zápas rozhodl penaltový rozstřel. Van Dijk a Berghuis pro Nizozemce minuli. Argentinci minuli pouze jednou a v páté sérii ukončil Martinez rozstřel penaltou, která Argentinu poslala do semifinále.

Chorvatsko vědělo, že bude muset Brazílii frustrovat, pokud se má dostat přes nejtěžší čtvrtfinále. Evropané přenesli hru na Neymara a spol., které se snažili dostat ze hry. Zápas skončil po 90 minutách bez branek, ale vypadalo to, že Brazílie udělala dost pro vítězství, když Neymar ve 105. minutě obehrál Livakoviče a dotlačil balón až do brány. Chorvatsko se však nevzdalo a ve 117. minutě Petkovič vstřelil svůj první reprezentační gól po více než 2 letech s pomocí teče a zápas tím dostal do penaltového rozstřelu. Chorvatsko vstřelilo každou ze svých úvodních čtyř penalt u se nedokázal prosadit Rodrygo a Marquinhos, což znamenalo, že Evropané uspěli ve své misi narušit neúspěšnou bilanci proti Brazilcům.

Sázky na zápas Argentina – Chorvatsko (Fortuna)

Myslíme si, že Chorvaté dají více než 0,5 gólů. (1.72)

Výsledek v prvním poločase

Argentina – 2.55

Remíza – 2.04

Chorvatsko – 5.60

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.58

Více než 2,5 – 2.47

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.14

Ne – 1.68

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.08

Ne – 1.72

Predikce na zápas Argentina – Chorvatsko

Argentina vypadala v obou vyřazovacích soubojích slabě po tom, co vedla. Vždy jako by zápas vypustila. My si myslíme, že budou v zápase znovu vést, ale tentokrát vedení udrží a zápas nebude muset jít do prodloužení, případně penalt.

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 13.12. ve 20:00 na stadionu Lusail.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

