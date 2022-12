Argentina – Austrálie tipy na Mistrovství světa 2022

Druhé osmifinálové utkánína MS 2022 v Kataru se bude hrát mezi Argentinou a Austrálií.

Argentina Austrálie tipy na zápas

Argentina po napínavém průběhu ve skupině C dokázala nakonec postoupit z prvního místa se 6 body. Kromě první prohry se Saúdskou Arábií již neprohrála a tak si postoupit zasloužila. V osmifinále proti Austrálií má kurzy jednoznačně na své straně.

Austrálie nakonec překvapivě postoupila z druhého místa ze skupiny D, kde měla spolu s Francií po 6 bodech. Vyřadila tak Tunisko a Dánsko, co mnoho z nás nečekalo. V zápase proti Argentině ale jsou kurzy výrazně proti ní.

Analýza zápasu Argentina – Austrálie

Argentina měla od roku 1986, kdy dokázala MS ve fotbale vyhrát, k trofeji nejblíž v roce 2014. V Brazílii skončili druzí a trofej jim tak těsně unikla. Jelikož je letošní šampionát pro Lionela Messiho posledním, tak by mu určitě mnoho z nás trofej dopřálo. Po těžším startu je vidět, že se Argentina dokázala rozehrát a s Austrálií v osmifinále by si měla bez větších problémů poradit. Argentina má za poslední roky jednu z nejlepších sestav, proto určitě šanci na zisk titulu má. Teď se ale žádné zaváhání již nepřipouští, jelikož jsme ve vyřazovacích fázích. V sobotu uvidíme za Argentinu v bráně Martineze, v obraně bude Molina, Romero, Tagliafico a Otamendi, v záloze Fernandez, DePaul a Mac Allister. V útoku bude již známá trojice Alvarez, Messi a Di Maria, kteří by se měli starat o všechny přesné zásahy Argentiny. Co se týče formace, tak Argentina pravděpodobně vsadí na rozložení 4-3-3.

Messi je základem celé kreativní složky Argentiny, proto se na něj bude celá země opět spoléhat. Jestli přes Austrálii postoupí, tak je ve čtvrtfinále čeká buď Nizozemsko nebo USA.

Největší vliv na postup Austrálie mezi 16 nejlepších týmů na MS 2022 v Kataru, měla výhra nad Dánskem ve středu. Právě díky ní se Austrálie dostala na druhé, čili postupové, místo. Jeden z největších outsiderů se tak po 16 letech dokázal opět probojovat do osmifinále, kde ale jeho úkol bude skutečně náročný. V něm jí totiž čeká Argentina, která touží po titulu. Za Austrálii uvidíme pravděpodobně formaci 4-1-4-1. V bráně bude Ryan, v obraně Souttar, Rowles, Behich a Karacic. V záloze figuruje jenom Mooy, takže v útoku bude Leckie, Irvine, Goodwin a McGree. Hrotovým útočníkem bude opět Duke.

Mladý Aaron Mooy se osvědčil po střídání Baccuse, a proto by mohl proti Argentině nastoupit od první minuty.

Sázky na zápas Argentina – Austrálie (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.63

Více než 2.5 – 2.41

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.06

Ne – 1.77

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.03

Ne – 1.76

Poslední vzájemné zápasy

Argentina se na velikých šampionátech utkala s Austrálií zatím ve dvou případech. V obou vzájemných zápasech dokázala dominovat a vyhrát. Má tak na kontě dvě výhry, zatím co Austrálie ani jednu. Remíza se ve vzájemných zápasech ještě nezrodila.

11. 9. 2007 | Argentina – Austrálie 1:0

18. 6. 2005 | Argentina – Austrálie 4:2

Argentina – Austrálie MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Kdybyste měli chuť se na tento duel podívat v živém přenosu, tak se nabízí vysílání na televizní stanici Nova ACTION. Pro vášnivé hazardní hráče je k dispozici taky přenos v rámci sázkových kanceláří. Tento přenos je ale jenom na styl živého vysílání a je určen jenom pro ty, kteří mají uzavřenou aktivní sázku v kanceláři. Utkání je na programu v sobotu 3. 12. 2022 večer v 20:00.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Druhé osmifinálové utkání na MS 2022 v Kataru se bude hrát na Ahmad Bin Ali Stadium, který byl otevřen v roce 2003 a má celkovou kapacitu pro až 45 032 diváků.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

Jestli byste si rádi na tento duel vsadili, tak doporučujeme využít služeb jedné ze sázkových kanceláří, kterým se dá důvěřovat – mezi ty se řadí například sázkové kanceláře Betano, Fortuna či SynotTip.

Koho v zápase Argentina Austrálie tipy favorizují?

Jasným favoritem v osmifinálovém duelu mezi Argentinou a Austrálií je právě Argentina.