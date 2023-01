Apollogames promo kód 2023 – až 5 000 Kč v kasinu

Zajímáte se o výhodné bonusy v online kasinu Apollo? My vám v tomto článku ukážeme a vysvětlíme, jak je získat a jak si vybrat ten nejvýhodnější. Ať už jste nováček nebo ostřílený hráč, Apollogames promo kód vám přinese novější, a ještě výhodnější styl hraní.

Ověřeno 5 000 Kč AKTIVOVAT Apollogames promo kód AKTIVOVÁNO Podrobnosti o bonusu a nabídkách Vstupní bonus v kasinu - až do výše 5 000 Kč

Zatočení zdarma - až 100 volných přetočení

Apollogames promo kód 2023 a ostatní dostupné bonusy

V tabulce níže naleznete přehledné informace o aktuálních bonusech dostupných v online kasinu Apollo Games. Všechny bonusy Apollo Games tak uvidíte na jednom místě a můžete je porovnat a vybrat si ten nejvýhodnější pro vás.

Apollo Games Co můžete získat Získejte bonus Vstupní bonus v kasinu 100 % pro nové hráče až do výše 5 000 Kč. Aktivovat Apollogames promo kód > 100 zatočení zdarma až 100 volných přetočení ve vybraných hrách Aktivovat Apollogames promo kód > Bonus při hrách týdne Kredit s Apollo Games promo kód Aktivovat Apollogames promo kód >

Online kasino Apollo Games ve své nabídce nemá příliš mnoho bonusů. Jak můžete vidět v naší tabulce, kromě běžného vstupního bonusu nabízí jen dvě další výhodné nabídky. Přesto se kasino těší oblibě, a to zejména kvůli široké škále různých her. Nabídku volných zatočení zdarma a každotýdenní bonusová hra je také lákadlem pro mnohé hráče. Samozřejmě nabídka bonusů není jediná a ani nejdůležitější část celého kasina. Nejpodstatnější je, zda se na něm umíte pobavit a zda se umíte dostat ke svým výhrám.

Jak získat Apollogames promo kód

Navzdory nabídce jen tří různých bonusů, pro jeden z nich potřebujete promo kód Apollogames. Jeho získání je poměrně jednoduché, jeho znění se však může občas měnit. Tento kód budete potřebovat k aktivování bonusu při hrách týdne. Pro vždy aktuální kód pro probíhající týden nezapomeňte sledovat právě tuto stránku, kde jej vždy jednoduše naleznete. K ostatním bonusům žádný kód nepotřebujete, většinou se jedná o automaticky aktivované bonusy, pro které stačí úspěšná registrace nebo peněžní vklad v určité částce. V případě budoucích akcí, na které bude potřeba Apollogames promo kód, nezapomeňte vždy navštívit tuto stránku pro ty nejčerstvější informace.

Apollogames promo kód – jak se úspěšně zaregistrovat

Apollo Games je kasino, ve kterém se žádný hráč neztratí. Mají promakaný design, který nadchne snad každého návštěvníka tohoto online kasina. Kromě toho vás zde čeká široká nabídka automatů a her. Více už se o Apollo Games online kasinu dozvíte dále v tomto článku. Nyní jak se na něj vůbec zaregistrovat?

Jak jsme již zmínili výše, pro aktivaci některých bonusů vám postačí úspěšná registrace a případně finanční vklad. Také pokud chcete mít nárok na ledajaký bonus, musíte mít založený účet, na který jej bude možné připsat. Registrace je obvykle zdarma, tak jako v případě Apollo Games kasina. Samotný proces zakládání účtu je velmi jednoduchý a zvládne jej i absolutní počítačový začátečník.

Začněte otevřením prohlížeče a vyhledáním stránky kasina Apollo Games. Když se dostanete na hlavní stránku, v pravém horním rohu bude na vás svítit růžové tlačítko „Zaregistruj se“. Stránka vám otevře formulář. Do něj vepište své osobní údaje a v případě, že disponujete nějakým promo kódem, i na něj tam naleznete kolonku. Nezapomeňte uvést vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu, tam vám totiž přijde ověřovací kód potřebný pro dokončení registrace. Ve druhém kroku budete muset vyplnit poněkud specifičtější údaje, toho se ale nemusíte bát, je to běžná procedura, jak zajistit, aby se k online hazardu dostali pouze ti, kteří podle zákona mohou.Je třeba abyste své osobní informace vyplnili pravdivě. Může se stát, že pokud budete lhát při vyplňování osobních informací, bude vám zamítnut přístup či zdrženy vaše výhry.

Jak jsme již uvedli, ve formuláři naleznete také políčko pro Apollogames promo kód. Tento kód není veřejný a pokud jej máte, pravděpodobně jste se k němu dostali od známého. Pokud nedisponujete žádným kódem, jednoduše nechte kolonku nevyplněnou a pokračujte dál.

Bonusy od online kasina Apollo Games

Už jsme vás informovali o tom, že online kasino Apollo Games nenabízí pro své uživatele mnoho bonusů a promo akcí. To ale neznamená, že si hrát u nich nevyplatí. Výhodou nízkého počtu bonusů v online kasinu Apollo Games je, že na rozdíl od jiných dostupných online kasin můžete využít všech bonusů najednou a nejsou nepřehledné. Je vysoce pravděpodobné, že se v budoucnu dočkáme nějakých nových, prozatím jsou však tyto tři všechno, co máme. Pokud jste zákazníkem tohoto kasina nebo jím plánujete být, nezapomeňte si všechny promo akce aktivovat.Budeme však tento článek pravidelně aktualizovat, to znamená, že pokud na Apollo Games přibudou nějaké bonusy, zda se změní podmínky. Tady se to dozvíte také.

Podmínky bonusů a jak využít Apollogames promo kód

Nyní se podíváme na to, jak můžete získat jednotlivé bonusy v Apollo Games.

Vstupní bonus v online kasinu Apollo Games

Jelikož toto kasino nenabízí velký počet bonusů, mohli bychom ten vstupný nazvat hlavním. V porovnání s jinými společnostmi zaměřujícími se na online hazard nemá Apollo Games zrovna vysoký vstupní bonus. Jedná se jen o částku 5000 Kč, která není zrovna markantní. I to jsou však peníze, a proto si povíme, co dělat, abyste měli na takový bonus nárok. Prvním krokem je registrace, o které jsme již psali výše v tomto článku. Pokud jste tento krok úspěšně zvládli, pokračujte k peněžnímu vkladu. Samotný bonus můžete sami aktivovat během prvních 30 dnů nebo vám jej systém po této lhůtě aktivuje automaticky. To, za kolik obdržíte jeho plnou částku na vaše konto záleží jen na vás. Apollo Games nastavilo podmínky tak, že vám připíše 50 Kč na váš herní účet pokaždé, co vy přestávkujete 1 500 Kč. Abyste dosáhli na celý bonus, musíte tedy přestávkovat 30násobek jeho hodnoty. O připsání každých 50 Kč vás informuje animace přímo ve hře, kterou budete zrovna hrát.

100 zatočení zdarma

Dalším uvítacím bonusem je i 100 zatočení zdarma. Ten je také velmi snadné získat a určitě byste jako nový hráč v tomto kasinu měli tuto nabídku využít. Jeho podmínky jsou nastaveny velmi jednoduše a přehledně. Celý proces aktivace má jen čtyři body. Prvním a nejdůležitějším je založení hráčského účtu v online kasinu Apollo Games. Následně je požadováno ověření identity. To dokážete z pohodlí vlastního domova a budou vám k tomu stačit nějaké dokumenty nebo průkazy ověřující vaši totožnost.

Pokud úspěšně absolvujete tento krok, zatočení zdarma máte skoro v hrsti. Už vám stačí jen si nastavit limity a bonus je váš. Mějte na paměti, že tato zatočení zdarma nemůžete využít na ledajakou hru dle vašeho uvážení. Kasino jasně nastavilo podmínky, obdržíte 20 volných přetočení v pěti různých hrách. Tyto hry jsou Gladorius, Rich Kittens, Happy Nuts, Sizzle Fire a Rich Fish. Stačí už jen najít tyto hry, otevřít je, přijmout volná zatočení a hrát. Navzdory názvu volné přetočení bude stát každá točka symbolickou 1 Kč.

Hra týdne

Třetím a posledním bonusem online kasina Apollo Games je Hra týdne. Bonus funguje tak, že při hraní vybrané hry, která se mění každý týden, a vložení částky alespoň 500 Kč hrajete o bonus 250 Kč. Tento bonus lze navíc získat až třikrát. K aktivaci tohoto bonusu ale potřebujete Apollogames promo kód. Pojďme si vysvětlit, jak se k tomuto bonusu dostat. Na začátek musíte najít hru, která je právě vybrána v tomto bonusu. Mezi pondělím a pátkem každý týden musíte provést vklad ve výši alespoň 500 Kč a zadat promo kód. Ten je momentálně „HRATYDNĚ“, ale v budoucnu se může změnit. Pokud jste všechno toto zvládli, gratulujeme, máte aktivovaný bonus. Už se můžete jen pohodlně usadit a hrát. Abyste naplno mohli získat bonus, musíte přestávkovat alespoň 20násobek jeho hodnoty.

Jak hrát online kasino

Pokud jste úplným nováčkem v oblasti online hazardu, v tomto odstavci vám vysvětlíme, jak správně hrát. Některé zmíněné instrukce nemusí platit ve všech online kasinech, většinou by ale měly. Prvním krokem je najít správné kasino. Toto je často ta nejdůležitější část. Vždy vybírejte ověřená online kasina, jakým je například i Apollo Games. Dalším krokem je registrace. Tu jsme výše již zmiňovali, je ale důležitou a nedílnou částí každého online kasina. Máte-li již založeno vaše hráčské konto, musíte ověřit vaši identitu. Tento proces umí někdy zabrat spoustu času, jindy může trvat jen krátkou chvíli. Po ověření identity máte to nejtěžší za sebou. Následuje už jen vklad finančních prostředků na vaše hráčské konto a můžete hrát. Čekají na vás hodiny zábavy a případně potěšení ve formě větší peněžní výhry.

Online kasina a hazard umí být velká zábava. Pokud ale cítíte, že se vám to vymyká z rukou, přestaňte a kontaktujte nějakého odborníka. Nevkládejte do her více peněz, než si můžete dovolit a nikdy si na své hraní peníze nepůjčujte. Pokud jste uživatelem omamných látek, ilegálních drog nebo velkého množství alkoholu, vyhněte se online hazardu úplně. Vždy hrajte jen plno při smyslech. Nastavte si limity, kolik můžete maximálně přehrát. Hazard může mít negativní důsledky na mentální zdraví jedince i společnosti kolem jeho. Pokud máte pocit, že jste závislí a sami to nezvládnete, konzultujte svou situaci s někým blízkým nebo rovnou zajděte za specialistou. Ve vašem okolí najdete zařízení specializovaná na léčení závislosti na hazardu. Pokud jste v tíživé finanční situaci, s gamblingem ani nezačínejte.

Shrnutí bonusových a promo kódů od Apollo Games – tabulka výhod a nevýhod

Apollo Games bonus ✅Výhody✅ ❌Nevýhody❌ Vstupní bonus v kasinu ✅Výše bonusu 5 000 Kč ✅Jednoduchá aktivace bonusu ❌30 dní na přestávkování bonusu ❌Nutnost vstupního vkladu 100 zatočení zdarma ✅Atraktivní vstupní bonus ✅Velmi jednoduchá aktivace ✅Bez nutnosti vkladu ❌Nemožnost vybrat si hry Hry týdne ✅ Zajímavý bonus ✅Možnost výhry vícekrát ❌Pouze jedna hra týdně

Často kladené dotazy

Může se na do online kasina a sázkových kanceláří registrovat každý?

Ne nemůže. Online kasina a jiné služby poskytující online hazard jsou přísně upravovány zákony. Používat je mohou pouze osoby starší 18 let. I v případě dospělých osob existuje několik výjimek, u kterých osoba nemůže hrát. V některých případech se může stát, že země zakázala online sázení a hazard. Pokud hrajete na území takové země, může vám být zamítnut přístup na Apollo Games online kasino.

Je kasino Apollo Games bezpečné?

Kasino Apollo Games je bezpečné. Navíc je plně licencováno čili se o vaše peníze nemusíte bát. Pokud by se náhodou také stalo, že vám způsobí společnost nepříjemnou zkušenost, zákony České republiky jsou nastaveny tak, aby vždy co nejlépe ochránily hráče. Nemusíte se strachovat a můžete si bezstarostně užívat hru. V případě jakýchkoli problémů můžete kontaktovat zákaznickou linku a pokud vám bylo ze strany kasina ukřivděno může vám Česká republika ochránit. Přestože by se to stát nemělo. F

Proč využívat Apollo Games bonusy?

Samozřejmě můžete využívat online kasino Apollo Games bez bonusů. Ty ale přinášejí hráči zcela novou zkušenost ze hry a snaží se maximalizovat jeho výdělek. Nové a zajímavé bonusy slouží ke zpříjemnění hracího zážitku a my doporučujeme tyto nabídky využívat. Přestože má z dlouhodobého hlediska kasino nakloněnou štěstěnu na svou stranu, právě bonusy vám umí pomoci získat jistou výhodu. Proto je výhodné je využívat.

Co dělat, když nastal problém s používáním kasina Apollo Games?

Odpověď na tuto otázku závisí na problému, který nastal. Vždy jako první zkontrolujte vaše internetové připojení. Pokud tam nenajdete problém, zkuste kasino otevřít v jiném prohlížeči nebo počkat pár minut, chyba mohla nastat v serverech kasina. Pokud se vám nepodařilo ani tak najít řešení vašeho problému, obraťte se na zákaznickou podporu. Tu můžete kontaktovat buď formulářem přímo na stránce, napsat e-mail na adresu podpora@apollogames.cz nebo využít telefonickou linku na čísle 778 738 737.

Závěr

Apollo Games je moderní kasino, které svým uživatelům nabízí široké spektrum různých hazardních her. Nedisponuje těmi nejzajímavějšími bonusy, přesto se hrát v něm vyplatí. Většina promo akcí je vázána na nové hráče, což je samozřejmě nevýhoda pro věrné uživatele. Výhodou je, že jsou bonusy velmi přehledné a nikdy nezmeškáte jejich aktivaci. Opět jednou nevýhodou je, že nejsou až tak hodnotné, každý i sebemenší bonus však umí potěšit. V tomto článku jsme vám chtěli představit možnosti, které Apollo Games kasino nabízí. Z hlediska bonusů toho nemá moc co nabídnout, zakládá si spíše na kvalitních hrách. A těch má tedy mnoho na desítky různých témat.