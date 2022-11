Anglie – USA tipy na Mistrovství světa 2022

Navzdory špatnému výkonu v Lize národů zůstává Anglie jedním z favoritů na mistrovství světa v Kataru a mnozí jim věří, že projdou skupinou B bez ztráty bodu. USA porazila Anglii naposledy v roce 1993. Naše Anglie – USA tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Anglie – USA tipy

Anglie vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných soubojů s USA a připsala si vítězství 3:0 v posledním střetnutí v roce 2018. Na papíře je Anglie jasným favoritem, ale na MS se letos může stát opravdu cokoliv. V prvním kole vyhrála Anglie 6:2 nad Íránem. Myslíme si, že zápas skončí 2:0. Anglie vstřelila alespoň dva góly ve čtyřech z posledních pěti zápasů s USA, z nichž dva přinesly vítězství 2:0. Spojené státy postrádají přirozeného střelce a nastupují proti anglickému týmu, který se pyšní jednou z nejlepších obran v mezinárodním fotbale. Anglie nebude mít tolik prostoru a svobody jako proti Íránu, ale stále si myslíme, že tato anglická strana je schopna udržet čisté konto a vstřelit pár gólů proti USA.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Anglie – USA

Očekává se, že Anglie s lehkostí vyhraje skupinu B a určitě bude mít potenciál dojít daleko na mistrovství světa, když se probojovala do finále Eura 2020. Lidé očekávali, že Anglie porazí Írán, ale nikdo si nemyslel, že by Southgateovi muži byli schopni vstřelili 6 gólů na cestě k největšímu vítězství na mistrovství světa. Zklamáním bylo, když musela Anglie bránit, což se nestávalo často, Írán skóroval dvakrát a to bude pro Anglii starost, když narazí na kvalitnější tým.

V letech 1990-2014 se Spojené státy kvalifikovaly na každé mistrovství světa, ale nedokázaly se probojovat do Ruska v roce 2018. Po postupu do čtvrtfinále v roce 2002 bude USA doufat, že se jejich hráči dokážou více přizpůsobit horku Kataru než evropské národy a to by jim mohlo umožnit dojít na tomto turnaji daleko. USA dokázala v prvním kole zápasů remizovat s Walesem, ale po dominující prezentaci v prvním poločase je USA zklamaná, protože mohla zvítězit, ale nedokázala vedení udržet.

Sázky na zápas Anglie – USA (Fortu na)

Myslíme si, že v prvním poločase padne více než 1,5 gólů. (2.70)

Výsledek v prvním poločase

Anglie – 2.07

Remíza – 2.29

USA – 5.60

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 2.00

Více než 2,5 – 1.85

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.85

Ne – 1.92

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.71

Ne – 2.10

vsaďte si zde

Predikce na zápas Anglie – USA

I přes kvalitní výkon USA v prvním zápase si myslíme, že si kvalitní tým jako Anglie poradí s USA snadno. Anglie vyhraje rozdílem minimálně dvou gólů, ale USA vstřelí minimálně jeden gól.

Často kladené otázky Anglie – USA tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 25.11. ve 20:00 na stadionu Al Bayt.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

vsaďte si zde