Anglie – Senegal tipy na Mistrovství světa 2022

Anglie se probojovala do osmifinále vítězstvím 3:0 nad velšským týmem, čímž si vybojovala první místo ve skupině B, zatímco Senegal potřeboval vyhrát proti Ekvádoru v posledním zápase skupiny, aby se ve skupině A dostal na druhé místo za Nizozemsko, což se mu podařilo.

Naše tipy na zápas Anglie – Senegal si můžete přečíst v tomto článku:

Anglie – Senegal tipy

Po 6-2 nad Íránem vypadala Anglie v obraně mnohem pevněji a ve svých posledních dvou zápasech ve skupině udržela čisté konto proti USA a Walesu. I když v neděli očekáváme těsný zápas, myslíme si, že Anglie, aby to zvládla tím, že vstřelí jeden nebo dva góly a udrží třetí čisté konto, aby se dostali přes senegalský tým.

V tomto zápase nepředpovídáme mnoho gólů, protože jsme nyní ve vyřazovací fázi a všechny týmy se musí snažit udržet věci vzadu. Pevná obrana je přesně to, na čem si Southgate zakládá, a i když to zatím nepřineslo Three Lions žádné trofeje, mohlo by to Anglii dovést daleko v Kataru. Ve čtyřech z posledních šesti zápasů Senegalu padlo méně než 2,5 gólu a neočekáváme, že jejich frontmani budou anglické obraně dělat nějaké větší problémy.

Analýza zápasu Anglie – Senegal

Anglie udělala dost proti Walesu, aby zvedla sebevědomí po nudné bezbrankové remíze s USA. Rashford skóroval dvakrát a možná se probojoval do základní sestavy proti Senegalu, ale Southgate je spíše opatrný manažer a pravděpodobně se bude držet své oblíbené základní jedenáctky, i když první trojka ještě úplně nezapadla.

Ztráta Maného před začátkem turnaje byla pro Senegal velkou smůlou, ale vzdorovali všem kritikům a poprvé od roku 2002 se probojovali mezi 16 posledních. Nejsme přesvědčeni, že Senegal má na to, aby porazil Anglii, ale my očekáváme těsný zápas, kde budou tyto dva celky dělit maximálně dva góly.

Sázky na zápas Anglie – Senegal (Fortuna)

Myslíme si, že Senegal gól nedá. (1.76)

Výsledek v prvním poločase

Anglie – 2.19

Remíza – 2.14

Senegal – 7.40

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.63

Více než 2,5 – 2.35

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.38

Ne – 1.55

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.02

Ne – 1.77

Predikce na zápas Anglie – Senegal

Anglie prošla skupinovou fází bez větších problémů a v osmifinále jí čeká Senegal, který se do vyřazovací fáze dostal z druhého místa za silným Nizozemskem. Nemyslíme si, že by měl tento zápas být moc útočný. Oba týmy se spíš budou držet své strategie a snažit se držet pevnou obranu. Oba týmy jí mají skvělou. Kapitán Koulibaly hrál v zápase proti Ekvádoru skvěle a navíc vstřelil gól, který jeho zemi posunul do osmifinále, kterou si Senegal zahraje poprvé od roku 2002.

Často kladené otázky Anglie – Senegal tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 4.12. v 20:00 na stadionu Al Bayt.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

