Anglie – Írán tipy na Mistrovství světa 2022

V 1. kole Mistrovství světa ve fotbale 2022 se ve skupině B střetnou národní týmy Anglie a Íránu. Níže proto uvádíme několik tipů a analýz zápasu Anglie – Írán pro zájemce o mistrovství světa ve fotbale 2022.

Kurzy uvedené v tomto článku se mohou neustále měnit až do úvodního hvizdu. Proto si je raději ověřujte na stránkách sázkových společností, které jsme uvedli.

Anglie – Írán tipy

Pro Anglii je start na letošním MS velmi důležitý. Její skupina se může zdát lehká a jiné místo než to první bude pro anglické fanoušky zklamáním. Írán není zrovna silnou reprezentací, a když neskončí ve skupině poslední, bude to pro tento národ velkým úspěchem. Jestli oberou silnou zemi jako je Anglie o body, tak to bude obrovským překvapením. O naších tipech a výhodných kurzech se dočtete níže v článku.

Analýza zápasu Anglie – Írán

Jak jste mohli z první části článku pochopit – Anglie je jasným favoritem v tomto zápase. Nemyslíme si, že existuje možnost její prohry proti soupeři jako je Írán. Naším tipem je proto výhra Anglie, i když při menším kurzu, tak je to na druhou stranu téměř jistá výhra Angličanů. Írán se na MS kvalifikoval potřetí po sobě z celkových šestí kvalifikací, ale z 15 zápasů na MS vyhrál pouze dva. Zároveň nikdy nepostoupil ze skupiny. Naopak favorit tohoto zápasu, Anglie, se nekvalifikovala pouze třikrát v historii. Naposledy neúčinkovala na MS v roce 1994 v USA. Poslední úspěšné MS Anglie ale bylo naposledy v roce 1966, kdy ho vyhrála. Od té doby nezískala ani medaile.

Sázky na zápas Anglie – Írán (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?

Více než 2.5 – 2.31

Méně než 2.5 – 1.65

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.94

Ne – 1.38

Padne v Obou poločasech gól?

Ano – 1.99

Ne – 1.79

Predikce na zápas Anglie – Írán

Myslíme si, že vyhraje Anglie jako jasný favorit. A to rozdílem minimálně dvou gólů. (2.07)

Na MS od těchto týmů můžeme očekávat různé věci. Pro Anglii je povinností postoupit z prvního místa. Pokud se tak stane, narazí na druhého nejsilnějšího ze skupiny A. Nejspíš by tím týmem mohla být Senegal a v krajním případě Nizozemsko. Fanoušci Anglie nemají po nepovedených posledních letech zrovna velká očekávání, ale stále tam ta naděje s jejich kvalitou je.

Od Íránu můžeme očekávat pravý opak. Je jedním z outsiderů skupiny a nemyslíme si, že vůbec některý ze skupinových zápasů vyhraje. V tabulce skončí na posledním místě a za jakýkoli bod bude hodně ráda. Pokud by přidala nějakou tu výhru, tak to pro tuto zemi bude úspěšné MS.

Anglie s Íránem proti sobě nikdy v historii nehráli.

Často kladené otázky – Anglie – Írán tipy

Kdy a kde se bude zápas hrát?

Hrát se bude 21.11. ve 14:00 na stadionu Khalifa v Dauhá.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.