Anglie – Francie tipy na Mistrovství světa 2022

V sobotu večer nás čeká poslední čtvrtfinálový duel mezi Anglií a Francií, který ale bude jednoznačně nejzajímavější.

Anglie Francie tipy na zápas

Anglie dokázala vyhrát svou skupinu B a v osmifinále si jednoznačně poradila se Senegalem 3:0. Zatím teda prochází MS 2022 bez prohry a inkasovalo jenom 2 góly, a i ty v prvním zápase. V utkání proti Francii jí ale kurzy úplně nepřejí.

Francie sice tak čistý štít nemá, ale i přesto dokázalo vyhrát svou skupinu D a v osmifinále si poradilo s Polskem hravě 3:1. Právě Francie jakožto obhájce posledního titulu, je v tomto zápase i dle kurzů mírným favoritem na vítězství.

Analýza zápasu Anglie – Francie

V sobotu bude vyřazen jeden ze dvou největších favoritů na letošním MS 2022 v Kataru. Obě země již dokázali Mistrovství světa vyhrát a rádi by si to letos opět zopakovali. Anglie na to čeká již více než 55 let a pořád se jí nedaří na tuto nejcennější fotbalovou trofej dosáhnout. Pod taktovkou Garetha Southgata ale hraje Anglie dost dobrý fotbal, a proto má šance poměrně dobré. Již 3 zápasy si dokázalo udržet čisté skóre, a právě to by mohl být klíč k úspěchu proti Francii. Anglie do čtvrtfinále pravděpodobně zvolí formaci 4-3-3. V bráně bude tradičně Pickford, v obraně před ním bude stát Stones, Walker, Shaw a Maguire, v záloze bude figurovat Henderson, Rice a Bellingham, tím pádem v útoku bude trojice Saka, Foden a Kane. Právě Kane jako jeden z nejlepších střelců na MS vůbec by jistě rád navýšil své skóre a posunul se v tomto žebříčku výš.

I když měla Francie poměrně lehkou skupinu, dokázala jednou zaváhat proti Tunisku. V důležitém osmifinálovém zápase proti Polsku ale již splnila svou roli favorita a postoupila tak mezi 8 nejlepších zemí. Proti Anglii se jí daří v poslední době vyhrávat, takže určitě doufá, že na tuto statistiku dokáže navázat. Francie je samozřejmě obrovský favorit na zisk titulu, jelikož právě ona jej zvedala nad hlavu na posledním MS ve fotbale v Rusku v roce 2018. Za Francii nastoupí Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe a Giroud. Sestava plná hvězd by mohla být zárukou postupu do semifinále.

Sázky na zápas Anglie – Francie

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.78

Více než 2.5 – 2.10

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.76

Ne – 2.02

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.86

Ne – 1.92

Poslední vzájemné zápasy

Anglie se s Francií utkala na velkých turnajích již celkově 9x. V těchto duelech dokázala Anglie dominovat jenom dvakrát, zatím co Francie vyhrála až 4 utkání. Remíza se ve vzájemných zápasech zrodila celkově 3x.

13. 6. 2017 | Anglie – Francie 2:3

11. 6. 2012 | Anglie – Francie 1:1

26. 3. 2008 | Anglie – Francie 0:1

13. 6. 2004 | Anglie – Francie 1:2

14. 6. 1992 | Anglie – Francie 0:0

Anglie – Francie MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Kdybyste měli chuť se na tento zápas podívat v živém přenosu, tak se nabízí vysílání na televizní stanici ČT Sport. Pro vášnivé hazardní hráče je k dispozici taky přenos v rámci sázkových kanceláří. Tento přenos je ale jenom na styl živého vysílání a je určen jenom pro ty, kteří mají uzavřenou aktivní sázku v kanceláři. Duel se hraje v sobotu 10. 12. 2022 večer v 20:00.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Poslední čtvrtfinálový zápas se bude hrát mezi Anglií a Francií na Al Bayt Stadium, který byl otevřen v listopadu 2021 a má kapacitu celkově pro až 68 895 diváků.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

Jestli byste si rádi na tento duel vsadili, tak doporučujeme využít služeb jedné ze sázkových kanceláří, kterým se dá důvěřovat – mezi ty se řadí například sázkové kanceláře Fortuna, SynotTip a Betano.

Koho v zápase Anglie Francie tipy favorizují?

Mírným favoritem v tomto zápase je Francie, ale kurzy jsou skutečně vyrovnané.