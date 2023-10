Albánie – Česko: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Česko se po posledním nevydařeném vystoupení doma s Albánií vrací pro odvetu, ve které velí jasná povinnost. Naše Albánie – Česko tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Albánie – Česko kurzy

Albánie – Česko

Méně než 2,5 gólu

Myslíme si, že zápas půjde v duchu posledních zápasů a že znovu uvidíme maximálně dva góly. Albánie viděla v posledních šesti zápasech hned pětkrát maximálně dva góly. Česko zase tuto statistiku vidělo v každém zápase posledního srazu.

Výhra Česka

Taky čekáme, že Česko už dokáže zlomit horší formu a venku dokáže Albánii porazit a převzít tak znovu první místo v kvalifikační skupině E. Česká republika neprohrála už šest zápasů v řadě.

Analýza zápasu Albánie – Česko

Albánie

Albánie zažila skvělý poslední sraz, když v něm prvně remizovala s Českou republikou, a pak vynulovala Poláky. Albánii momentálně patří první místo ve skupině E. Na Česko má náskok dvou bodů, ale hrála zároveň o zápas více, takže má Česko, v případě výhry, šanci se před ní dostat. Dalšími favority skupiny bylo právě Polsko, ale to z pěti úvodních zápasů prohrálo tři a teď to s ním vypadá poměrně černě a zatím pouze dohání Moldavsko. Albánie se bude muset na srazu obejít bez Klause a Ardiana.

Česko

Česku se na posledním srazu nedařilo a jeho fanoušci si stále více přejí vyhazov trenéra Šilhavského, za kterým však vedení stojí a stále tak pokračuje ve funkci. Na posledním srazu z toho byla remíza s Albánií, a pak v přáteláku remíza s Maďarskem stejným výsledkem 1:1. Česku velí povinnost Albánii porazit a dostat se tak na první místo ve skupině. Původně měli Češi ve skupině E bojovat s Polskem, ale kvůli jejich špatné formě se tak neděje a Česku už by na postup mělo stačit jen porazit Albánii a udržet si Moldavsko a nebo Polsko za svými zády, což by neměl být problém, ale známe se. Česku se na poslední chvíli stihl zranit Jindřich Staněk a Alex Král, které tak nahradil Masopust a Matěj Kovář. Stále chybí také Patrik Schick, který by se do zápasové praxe měl vrátit po říjnovém reprezentačním srazu.

Často kladené otázky Albánie – Česko tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 12.10. ve 20:45 v Tiraně v Aréně Kombetare.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci ČT Sport, kterou můžete zdarma hledat na jejich webu.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas povede Danny Makkelie.

