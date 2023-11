AC Milán – PSG: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

AC Milán se utká v domácím zápase čtvrtého kola Ligy mistrů s pařížským PSG. Pro Milán je tento zápas povinností, protože by to pro něj byla při jakékoliv ztrátě bodů s nejvyšší pravděpodobností konečná v Lize mistrů. Naše AC Milán – PSG tipy si můžete přečíst v tomto článku:

AC Milán – PSG kurzy

AC Milán – PSG tipy

Výhra PSG

Tipujeme v odvetě další výhru PSG nad AC Milánem. AC má momentálně zlou formu a PSG se už po špatném startu dokázalo rozjet. Posledních pět zápasů v řadě vyhrálo a přesně takovou dobu už čekají milánští na výhru.

Více než 2,5 gólu

I zde tipujeme více než 2,5 gólu. Stalo se tak v každém z posledních šesti zápasů PSG. U AC to byly pouhé dva, ale většinou pouze z jejich problémů v ofenzivní činnosti, která jim momentálně opravdu nejde.

Analýza zápasu AC Milán – PSG

AC Milán

AC Milán spadlo z prvního místa rychlostí světla a už tři zápasy v lize se trápí. Třešničkou na dortu byla poslední prohra doma s Udinese, pro které to bylo první vítězství v letošní sezóně. AC se zde nezmohlo ani na jeden gól a znovu za to mohly problémy s efektivitou, které se táhnou už delší dobu. Udinese na výhru potřebovalo jediný gól a ten jsme viděli z penalty v 62. minutě, kterou proměnil Pereyra. AC půjde do tohoto zápasu bez Sportiella, Kalulua, Kjaera, Pellegrina, Chukwuezeho, Kruniče a Pulišiče.

PSG

PSG pokračovalo v dobrém fotbale i naposledy doma v lize. Proti slabšímu Montpellieru potvrdilo roli favorita a udrželo svou pozici na druhém místě v nabité TOP5 Ligue 1. PSG zápas kontrolovalo a svého soupeře k ničemu nepouštělo. Gól přišel také rychle a to už v 10. minutě, kdy se z gólu radoval Kang-in Lee. Na další góly jsme si museli počkat do druhé půle, ale v té jsme nečekali dlouho, protože se hned zkraje prosadil Zaire-Emery a na to pak vítězným gólem Vitihna po pěti minutách na hřišti. PSG letí do Itálie bez Navase, Rica, Kimpembeho, Pereiry a Asensia.

Často kladené otázky AC Milán – PSG tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas AC Milán – PSG?

Zápas AC Milán – PSG se bude hrát 6.11. ve 21:00 v Miláně na San Siru.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Premier Sport 2, kterou naleznete u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Jesús Gil Manzano.

