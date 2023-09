AC Milán – Newcastle: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Vrací se skupinová fáze Ligy mistrů a to ve velkém stylu, když se hned v prvním zápase utká AC Milán s Newcastlem. Tonali se tak hned po odchodu z Milána vrátí na “domácí” stadion. Naše AC Milán – Newcastle tipy si můžete přečíst v tomto článku:

AC Milán – Newcastle kurzy

AC Milán – Newcastle tipy

Více než 2,5 gólu

Při návratu Newcastlu do Evropy čekáme gólový zápas. Oběma týmům se v posledních zápasech nějak extra nedařilo, i proto si myslíme, že to bude v obou obranách poměrně otevřené a uvidíme v prvním zápase této skupiny aspoň tři góly. Tato statistika platila v pěti z posledních šesti zápasů italského celku.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem pro zápas AC Milánu s Newcastlem je, že uvidíme góly na obou stranách hřiště. U AC tato situace nastala ve čtyřech z posledních pěti zápasů. U Newcastlu pak u třech v posledních pěti utkáních.

Analýza zápasu AC Milán – Newcastle

AC Milán

Milánskému celku poslední zápas neskutečně nevyšel a v největším derby Itálie hodně zklamal. Se svým největším rivalem hned ze startu prohrával a o 30 minut později pak navýšil Marcus Thuram. Pro AC to vypadalo dobře ze startu druhého poločasu, když se dokázal prosadit Leao a snížit tak na 1:2, ale poté iniciativu převzal Inter a do konce zápasu přidal další tři branky. Derby della Maddonina tak skončilo 5:1 pro Inter, který je i po čtyřech kolech stále stoprocentní. AC bude v domácím zápase Ligy mistrů hrát bez Kalulua a Bennacera.

Newcastle

Newcastle se po dvaceti letech vrací do Ligy mistrů a jeho skupina bude velká zkouška ohněm. AC Milán, PSG a Borussia Dortmund. Tohle Newcastle čeká v jejich skupinové fázi. V lize se jim sice nedařilo v dosavadním průběhu, ale stihli naladit formu na Evropu aspoň lépe, než soupeř, když doma dokázali porazit nevyzpytatelný Brentford. Newcastle vyhrál po třech prohrách v lize, ale na druhou stranu musíme říct, že hrál proti nejlepším celkům ligy. Brentford se favorita držel a byl to hodně vyrovnaný zápas, kterému by slušela remíza. Newcastle si však našel cestu přes kontroverzní penaltu, kterou v 64. minutě dokázal prosadit Wilson a zápas skončil pro domácí vítězně 1:0. Newcastlu bude na začátku evropské cesty v Miláně chybět Manquillo a Willock.

Často kladené otázky AC Milán – Newcastle tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas AC Milán – Newcastle?

Zápas AC Milán – Newcastle se bude hrát 19.9. v 18:45 v Miláně na San Siru.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede Jose Sanchez.

