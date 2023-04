AC Milán – Neapol tipy na Ligu mistrů

AC Milán bude hrát první zápas čtvrtfinále proti vedoucímu týmu Serie A, Neapoli, kterou dokázal porazit v lize vysokým výsledkem. Tento zápas je však úplně jiný a tento zajímavý duel je otevřený. Naše AC Milán – Neapol tipy si můžete přečíst v tomto článku:

AC Milán – Neapol tipy

Neprohra Neapoli

Naším prvním tipem pro tento zápas je neprohra Neapole. Navzdory zmíněné vysoké prohry nejlepšího týmu letošní Serie A si myslíme, že tento zápas neprohrají a z venkovního prvního zápasu čtvrtfinále si odvezou minimálně remízu. AC Milán sice porazil Neapol, ale z posledních pěti zápasů to byla jejich jediná výhra.

Více než 2,5 gólu

Náš druhý tip pro tento zápas se týká gólů. Očekáváme, že tento zápas přesáhne 2,5 gólu. Milán toto číslo viděl ve třech z posledních pěti. U Neapole to mezitím bylo v každém z posledních tří. Poslední dva vzájemné zápasy mezi těmito kluby zároveň přesáhl 2,5 gólu.

Analýza zápasu AC Milán – Neapol

AC Milán

AC Milán má ve svých řadách pár zranění, se kterými míří do tohoto zápasu. Kvůli zranění bude chybět Kalulu a také Ibrahimovič, který kvůli nim nebyl napsán na soupisku AC pro Ligu mistrů. Sestava AC bude vypadat podobně jako v posledním zápase proti Neapoli, protože fungovala hlavně díky Leaovi, kterému se podařilo rozbít pevnou obranu Neapole. V posledním zápase vidělo AC další remízu a to proti Empoli nudným bezgólovým výsledkem, 0:0, i když bylo AC lepší než soupeř.

Neapol

Neapol nemá před tímto důležitým zápasem Ligy mistrů příliš velké problémy s absencemi, protože je mimo pouze jeden hráč. Problémem však je, že chybět bude Victor Osimhen. Místo něho nastoupí Simeone. Začal v předchozím zápase proti Milánu a očekáváme, že dalších deset pozic bude také vypadat stejně. Proti Lecce se dokázala Neapol oklepat s vysoké prohry, ale bylo to jen těsným výsledkem, 2:1. Navíc to byl zápas hodně vyrovnaný na to, jaký soupeř proti nim stál.

Poslední vzájemné zápasy

2.4. 2023 | Neapol 0:4 AC Milán

18.9. 2022 | AC Milán 1:2 Neapol

6.3. 2022 | Neapol 0:1 AC Milán

19.12. 2021 | AC Milán 0:1 Neapol

14.3. 2021 | AC Milán 0:1 Neapol

Často kladené otázky AC Milán – Neapol tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas mezi AC Milánem a Neapolí?

Zápas AC Milán – Neapol se bude hrát 12.4. ve 21:00 na San Siru.

Kde můžu sledovat zápas AC Milán – Neapol?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

AC Milán je momentálně čtvrtý a má pouze jednobodový náskok na pátý Inter. Neapol je stále suverénně první a letos by jí titul už nikdo vzít neměl. Druhé Lazio ztrácí devět kol před koncem už 16 bodů.

