AC Milán – Lazio: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Šlágrem tohoto kola Serie A bude souboj milánského AC s Laziem. Milán zatím ztratil pouze jednou v této sezóně v zápase se svým rivalem a naopak Laziu se vstup do nové vůbec nevydařil a bude to mít těžké s obhajováním umístění z minulé sezóny. Naše AC Milán – Lazio tipy si můžete přečíst v tomto článku:

AC Milán – Lazio kurzy

AC Milán – Lazio tipy

Více než 2,5 gólu

Když se potká AC Milán s Laziem, tak většinou vídáme góly. Pro toto utkání tipujeme minimálně tři, jak tomu bylo v sedmi z posledních devíti vzájemných zápasech. U AC pak třikrát v posledních pěti zápasech.

Oba týmy vstřelí gól

Zároveň tipujeme branku od obou týmů. V takto gólových zápasech, jak tipujeme, bývají dva střelci a v tomto utkání dvou silných celků by tomu nemělo být jinak. V posledních pěti zápasech Lazia jsme hned čtyřikrát viděli branku na obou stranách.

Analýza zápasu AC Milán – Lazio

AC Milán

AC Milán se v posledním kole Serie A utkal s posledním celkem ligy a nakonec musel zápas otáčet po zaspaném začátku. Ve 29. minutě šlo totiž poslední Cagliari do vedení gólem Luvumba a AC nezbývalo nic jiného, než se pořádně probudit. Ještě těsně před koncem první půle se mu to vydařilo, když v posledních pěti minutách stihl dát gól Okafor a po něm v nastavení Tomori. V druhé půli už AC svého soupeře k ničemu nepouštělo a navíc si stihlo ještě třetím gólem vítězným gólem Loftus-Cheeka výhru pojistit. AC si tak domů odvezlo výhru 3:1 a může se těšit na domácí zápas s Laziem. AC se bude muset obejít bez Maignana, Kalulua, Bennacera, Kruniče a Joviče.

Lazio

Lazio čekalo poměrně vyrovnaný zápas, když hrálo doma s Turínem v přímém souboji v tabulce, ale i přes zmírněná očekávání si dokázalo se soupeřem náramně poradit a tento zápas dovést do vítězného konce. Zápas byl poměrně nudný a vyrovnaný. Nabídl pouze pět střel na bránu a z toho tři od Lazia, ze kterých hned dvě mířily do sítě. Tyto dva góly ve druhém poločase od Vecina a Zaccagniho byly také jediné v zápase a Lazio s čistým kontem dokázalo zvítězit nad Turínem 2:0. Proti AC by však takový výkon stačit nemusel. Lazio žádný problém s absencemi nemá.

Často kladené otázky AC Milán – Lazio tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 30.9. v 18:00 v Milánu na San Siru.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Premier Sport 1, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude teprve oznámena.

